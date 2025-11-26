Los Cuartos de Final de la Liguilla MX Apertura 2025 nos traen el duelo más esperado y catalogado como una final adelantada: el choque entre Rayados de Monterrey y el Club América. Ambos equipos presumen de las plantillas más potentes del fútbol mexicano, con el América de André Jardine buscando un nuevo título tras una fase regular sólida (34 puntos), y Monterrey (31 puntos) con figuras de élite como Sergio Ramos, Sergio Canales y Germán Berterame que prometen renovar energías para la fase final. El primer y crucial capítulo de esta serie se jugará a mitad de semana en el Estadio BBVA, casa de los Albiazules, quienes, pese a un cierre de torneo con algunos altibajos, buscarán aprovechar su localía. Este enfrentamiento es vital para las Águilas, que buscan revancha tras quedarse cerca de un tetracampeonato histórico en el Clausura 2025, por lo que este duelo es imperdible y se jugará con la máxima intensidad, donde el margen de error es nulo. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

Rayados Monterrey recibe a Club América este miércoles 26 de noviembre en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX. | Crédito: Rayados / Facebook

En México, el encuentro entre Club de Fútbol Monterrey y Club América inicia a las 21:10 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo y online por TUDN en televisión, mientras que por streaming las imágenes del duelo también estarán disponibles por ViX.

Por otro lado, en Estados Unidos, el partido entre CF Monterrey y América se dará a partir de las 10:05 pm ET (7:05 pm PT) en televisión y streaming por TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Rayados Monterrey vs. Club América por cuartos de final de la Liga MX 2025?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING México 9:10 pm TUDN y ViX Estados Unidos 10:10 pm ET / 9:10 pm CT / 8:10 pm MT / 7:10 pm PT TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision Honduras 9:10 pm ViX y TUDN El Salvador 9:10 pm ViX y TUDN Nicaragua 9:10 pm ViX y TUDN Costa Rica 9:10 pm ViX y TUDN Guatemala 9:10 pm ViX y TUDN Panamá 10:10 pm ViX y TUDN República Dominicana 11:10 pm ViX y TUDN Puerto Rico 11:10 pm ViX