Rayados vs. América EN VIVO. El Clásico de la Liguilla MX hoy 26 de noviembre. Conoce a qué hora juega y qué canal transmite en USA. | Crédito: Rayados / Club América / Facebook / Composición Mag
Los Cuartos de Final de la Liguilla MX Apertura 2025 nos traen el duelo más esperado y catalogado como una final adelantada: el choque entre Rayados de Monterrey y el Club América. Ambos equipos presumen de las plantillas más potentes del fútbol mexicano, con el América de André Jardine buscando un nuevo título tras una fase regular sólida (34 puntos), y Monterrey (31 puntos) con figuras de élite como Sergio Ramos, Sergio Canales y Germán Berterame que prometen renovar energías para la fase final. El primer y crucial capítulo de esta serie se jugará a mitad de semana en el Estadio BBVA, casa de los Albiazules, quienes, pese a un cierre de torneo con algunos altibajos, buscarán aprovechar su localía. Este enfrentamiento es vital para las Águilas, que buscan revancha tras quedarse cerca de un tetracampeonato histórico en el Clausura 2025, por lo que este duelo es imperdible y se jugará con la máxima intensidad, donde el margen de error es nulo. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en Estados Unidos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el encuentro entre Club de Fútbol Monterrey y Club América inicia a las 21:10 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo y online por TUDN en televisión, mientras que por streaming las imágenes del duelo también estarán disponibles por ViX.

Por otro lado, en Estados Unidos, el partido entre CF Monterrey y América se dará a partir de las 10:05 pm ET (7:05 pm PT) en televisión y streaming por TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Rayados Monterrey vs. Club América por cuartos de final de la Liga MX 2025?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
México9:10 pmTUDN y ViX
Estados Unidos10:10 pm ET / 9:10 pm CT / 8:10 pm MT / 7:10 pm PTTUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y Univision
Honduras9:10 pmViX y TUDN
El Salvador9:10 pmViX y TUDN
Nicaragua9:10 pmViX y TUDN
Costa Rica9:10 pmViX y TUDN
Guatemala9:10 pmViX y TUDN
Panamá10:10 pmViX y TUDN
República Dominicana11:10 pmViX y TUDN
Puerto Rico11:10 pmViX
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

