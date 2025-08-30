Rayo Vallecano tendrá un compromiso exigente ante FC Barcelona, este domingo 31 de agosto desde el Estadio Vallecas. El enfrentamiento corresponde a la Jornada 3 de LaLiga 2025-2026, a partir de las 9:30 p.m. horario local, 3:30 p.m. ET, 12:30 p.m. PT . Los dirigidos por Hansi Flick buscarán su tercera victoria consecutiva para terminar en los primer lugares antes del parón de selecciones. Conoce los horarios de inicio en Estados Unidis, España, México y otros países del mundo; además, en qué canales de TV y por dónde ver vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

A qué hora juega Rayo Vallecano vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE

Revisa los horarios para ver el partido entre Rayo Vallecano vs. FC Barcelona este domingo 31 de agosto desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo , válido por la tercera jornada de LaLiga 2025-2026.

PAÍS HORARIOS México 1:30 pm El Salvador 1:30 pm Costa Rica 1:30 pm Nicaraguay 1:30 pm Guatemala 1:30 pm Ecuador 2:30 pm Perú 2:30 pm Colombia 2:30 pm Puerto Rico 3:30 pm República Dominicana 3:30 pm Venezuela 3:30 pm Bolivia 3:30 pm Chile 3:30 pm Argentina 4:30 pm Paraguay 4:30 pm Uruguay 4:30 pm Brasil 4:30 pm Estados Unidos 12:30 pm PT / 1:30 pm MT / 2:30 pm CT / 3:30 pm ET Reino Unido 8:30 pm España 9:30 pm Alemania 9:30 pm Italia 9:30 pm

Dónde ver, Rayo Vallecano vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE

Estos son los canales de televisión y señal streaming online que pasarán el partido entre Rayo Vallecano vs. FC Barcelona en vivo este domingo 31 de agosto desde Estados Unidos, México, España y otros países .

País/Zona Canal o Streaming España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

El Barça ha empezado LaLiga con dos victorias. Primero se impuso al RCD Mallorca (0-3) en Son Moix y, en la última jornada, remontó un 2-0 en contra para llevarse los tres puntos contra el Levante. Este fin de semana le toca viajar hasta el Estadio de Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano, que viene de perder contra el Athletic Club (1-0).

El equipo de Íñigo Pérez buscará su segunda victoria en casa para seguir sumando puntos. Ya se impuso al Girona en la primera jornada (1-3) y quieren dar la sorpresa ante un Barça que quiere irse al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación.