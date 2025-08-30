Rayo Vallecano recibe a FC Barcelona en el Estadio Vallecas, por la jornada 3 de LaLiga 2025-2026. Conoce los horarios y canales de TV. (Foto: Composición Mag)
Rayo Vallecano recibe a FC Barcelona en el Estadio Vallecas, por la jornada 3 de LaLiga 2025-2026. Conoce los horarios y canales de TV. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Rayo Vallecano tendrá un compromiso exigente ante FC Barcelona, este domingo 31 de agosto desde el Estadio Vallecas. El enfrentamiento corresponde a la Jornada 3 de LaLiga 2025-2026, a partir de las 9:30 p.m. horario local, 3:30 p.m. ET, 12:30 p.m. PT. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán su tercera victoria consecutiva para terminar en los primer lugares antes del parón de selecciones. Conoce los horarios de inicio en Estados Unidis, España, México y otros países del mundo; además, en qué canales de TV y por dónde ver vía streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

A qué hora juega Rayo Vallecano vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE

Revisa los horarios para ver el partido entre Rayo Vallecano vs. FC Barcelona este domingo 31 de agosto desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo, válido por la tercera jornada de LaLiga 2025-2026.

PAÍSHORARIOS
México1:30 pm
El Salvador1:30 pm
Costa Rica1:30 pm
Nicaraguay1:30 pm
Guatemala1:30 pm
Ecuador2:30 pm
Perú2:30 pm
Colombia2:30 pm
Puerto Rico3:30 pm
República Dominicana3:30 pm
Venezuela3:30 pm
Bolivia3:30 pm
Chile3:30 pm
Argentina4:30 pm
Paraguay4:30 pm
Uruguay4:30 pm
Brasil4:30 pm
Estados Unidos12:30 pm PT / 1:30 pm MT / 2:30 pm CT / 3:30 pm ET
Reino Unido8:30 pm
España9:30 pm
Alemania9:30 pm
Italia9:30 pm

Dónde ver, Rayo Vallecano vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE

Estos son los canales de televisión y señal streaming online que pasarán el partido entre Rayo Vallecano vs. FC Barcelona en vivo este domingo 31 de agosto desde Estados Unidos, México, España y otros países.

País/ZonaCanal o Streaming
EspañaDAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar
SudaméricaESPN, Disney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

El Barça ha empezado LaLiga con dos victorias. Primero se impuso al RCD Mallorca (0-3) en Son Moix y, en la última jornada, remontó un 2-0 en contra para llevarse los tres puntos contra el Levante. Este fin de semana le toca viajar hasta el Estadio de Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano, que viene de perder contra el Athletic Club (1-0).

El equipo de Íñigo Pérez buscará su segunda victoria en casa para seguir sumando puntos. Ya se impuso al Girona en la primera jornada (1-3) y quieren dar la sorpresa ante un Barça que quiere irse al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC