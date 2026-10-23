La Serie Mundial 2026 comienza este viernes 23 de octubre con el Juego 1 entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers . Tras superar los playoffs de la MLB, ambos equipos se enfrentarán por primera vez en la postemporada y disputarán el título de las Grandes Ligas en la 122.ª edición del Clásico de Otoño. Conoce cómo y dónde ver el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta, cable y streaming online desde diferentes plataformas y en el lugar que te encuentres.

Dónde ver Rays vs. Brewers EN VIVO por TV y Streaming Online por la MLB 2026

El partido entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers se jugará el viernes 23 de octubre de 2026, como Juego 1 de la Serie Mundial, en el American Family Field de Milwaukee . La MLB confirmó el inicio a las 8:00 p. m. del este de Estados Unidos: 7:00 p. m. en Perú y Colombia, y 6:00 p. m. en el centro de México.

País Hora local del viernes 23 de octubre Canales de televisión Streaming online Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT FOX; FOX Deportes y Univision en español FOX One; MLB.TV con autenticación de un proveedor de TV participante México 6:00 p. m., centro del país Canal 9 y ESPN ViX y Disney+ Premium Argentina 9:00 p. m. ESPN; señal específica por confirmar Disney+ Colombia 7:00 p. m. ESPN; señal del Juego 1 por confirmar Disney+ Premium; evento por confirmar en la cartelera local Perú 7:00 p. m. ESPN figura como operador; señal del Juego 1 por confirmar Por confirmar para este encuentro Venezuela 8:00 p. m. IVC y ESPN 3 Disney+ Premium República Dominicana 8:00 p. m. Teleantillas, canal 10 Sitio web de Teleantillas Panamá 7:00 p. m. TVMAX TVN Pass

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO por TV y online en México

En México, las opciones publicadas para seguir la Serie Mundial incluyen Canal 9 en televisión abierta, ESPN en televisión de paga y las plataformas ViX y Disney+ Premium por internet . El primer juego comenzará a las 6:00 p. m., hora del centro del país. Antes de contratar un servicio, conviene comprobar que su cartelera incluya el encuentro y qué modalidad de acceso exige.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO por TV y online en Sudamérica

En Argentina, ESPN señala que los encuentros se podrán seguir por sus canales y Disney+, aunque la referencia consultada no precisa la señal lineal del primer juego . En Venezuela, la información es más específica: el partido del viernes aparece programado a las 8:00 p. m. por IVC, ESPN 3 y Disney+ Premium.

Para Colombia y Perú, es importante no confundir la disponibilidad general de MLB con la confirmación de un partido concreto. La agenda colombiana consultada incluye postemporada por ESPN y Disney+ Premium, mientras que la referencia disponible para Perú identifica a ESPN como operador. Sin embargo, esas fuentes no bastan para presentar una señal específica de Rays vs. Brewers como definitivamente confirmada en ambos países.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO por TV y online en República Dominicana y Panamá

En República Dominicana, Grupo Corripio anunció transmisiones de la temporada 2026 por Teleantillas, canal 10, y su sitio web, con cobertura hasta el cierre de la Serie Mundial . En Panamá, TVN confirmó que el Clásico de Otoño podrá seguirse por TVMAX y TVN Pass desde el viernes 23 de octubre. El horario del primer partido será a las 8:00 p. m. en territorio dominicano y a las 7:00 p. m. en Panamá.elnacional.com+2

CCómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO por TV y online en Estados Unidos y qué exige MLB.TV

En Estados Unidos, FOX tendrá la transmisión principal, mientras que FOX Deportes ofrecerá los juegos en español . Para este primer encuentro también está anunciada la cobertura de Univision. FOX One aparece entre las opciones oficiales de streaming.

MLB.TV requiere especial atención: el anuncio de MLB indica que, para acceder a las transmisiones de FOX, sus suscriptores deberán autenticarse con un proveedor de televisión participante que incluya la cadena correspondiente. Por tanto, no debe presentarse una suscripción independiente a MLB.TV como acceso garantizado al partido en Estados Unidos.

¿A qué hora juega Rays vs. Brewers HOY por la Serie Mundial MLB 2026?

El partido entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers se jugará este viernes 23 de octubre de 2026 a las 19:00 en Perú, 18:00 en Ciudad de México y 20:00 del este de Estados Unidos. El encuentro corresponde al Juego 1 de la Serie Mundial y tendrá como escenario el American Family Field de Milwaukee.

País o territorio Hora local Fecha México — Ciudad de México 18:00 Viernes 23 de octubre Guatemala 18:00 Viernes 23 de octubre El Salvador 18:00 Viernes 23 de octubre Honduras 18:00 Viernes 23 de octubre Nicaragua 18:00 Viernes 23 de octubre Costa Rica 18:00 Viernes 23 de octubre Perú 19:00 Viernes 23 de octubre Colombia 19:00 Viernes 23 de octubre Ecuador — territorio continental 19:00 Viernes 23 de octubre Panamá 19:00 Viernes 23 de octubre Venezuela 20:00 Viernes 23 de octubre Bolivia 20:00 Viernes 23 de octubre República Dominicana 20:00 Viernes 23 de octubre Puerto Rico 20:00 Viernes 23 de octubre Cuba 20:00 Viernes 23 de octubre Argentina 21:00 Viernes 23 de octubre Uruguay 21:00 Viernes 23 de octubre Paraguay 21:00 Viernes 23 de octubre Chile — Santiago 21:00 Viernes 23 de octubre Brasil — Brasilia 21:00 Viernes 23 de octubre Estados Unidos — Los Ángeles 17:00 Viernes 23 de octubre Estados Unidos — Milwaukee 19:00 Viernes 23 de octubre Estados Unidos — Nueva York y Tampa 20:00 Viernes 23 de octubre España — península y Baleares 02:00 Sábado 24 de octubre

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en Perú, Ecuador, Colombia y Sudamérica

En Perú, Colombia y Ecuador continental, el encuentro comenzará a las 7:00 p. m.; en Argentina y Uruguay, a las 9:00 p. m . La cobertura anunciada para gran parte de Latinoamérica es a través de ESPN en televisión y Disney+ por internet. Para quienes lo sigan desde Perú, conviene revisar la guía del operador y la sección de deportes de Disney+ antes del inicio, ya que la información disponible no precisa qué señal numerada de ESPN llevará el partido en cada territorio.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en México

En México, el primer partido arrancará a las 6:00 p. m., hora del centro. La oferta anunciada incluye televisión abierta por Canal Nu9ve, además de las alternativas de paga ESPN y FOX . Por streaming, las opciones publicadas son Disney+, FOX One y ViX; el acceso dependerá de las condiciones de la suscripción correspondiente. Esto permite elegir entre seguirlo por televisión tradicional o desde una plataforma online, sin asumir que todas las alternativas sean gratuitas.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en Estados Unidos

En Estados Unidos, FOX transmitirá el encuentro a nivel nacional y FOX One será la alternativa de streaming anunciada. Los aficionados que prefieran una narración en español tendrán FOX Deportes y, específicamente para el Juego 1, Univisión . MLB también informa que la transmisión estará disponible para suscriptores de MLB.TV que autentiquen una suscripción a la cadena correspondiente mediante un proveedor de televisión de paga participante; por tanto, no debe presentarse MLB.TV como una opción de acceso sin requisitos adicionales.