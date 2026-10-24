La intensidad del Clásico de Otoño continúa en Milwaukee. Hoy, sábado 24 de octubre, los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers vuelven a medirse en el American Family Field para disputar el Juego 2 de la Serie Mundial 2026. Se trata de un duelo clave para ambas franquicias, que saldrán decididas a quedarse con la victoria antes de que la serie se traslade al Tropicana Field de San Petersburgo, donde buscarán llegar con el ánimo en lo más alto.

¿A qué hora juega Rays vs. Brewers por Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en México?

En México, el emocionante partido entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por Juego 2 de la Serie Mundial 2026, este sábado 24 de octubre, iniciará a las 18:00 horas (CDMX).

¿A qué hora juega Rays vs. Brewers por Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en Estados Unidos?

Rays vs. Brewers juegan hoy sábado 24 de octubre por el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 a las 20:00 horas (ET), 19:00 horas (CT), 18:00 horas (MT) y 17:00 horas (PT).

Rays vs. Brewers por Juego 2 de la Serie Mundial 2026: horarios

Los horarios del partido entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 según tu localidad:

Guatemala: 18:00 horas

Honduras: 18:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

Nicaragua: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Puerto Rico: 20:00 horas

Cuba: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Brasil (Brasilia): 21:00 horas

España (península): 02:00 horas (madrugada del domingo 25 de octubre)

España (Islas Canarias): 01:00 horas (madrugada del domingo 25 de octubre)

¿Dónde ver Rays vs. Brewers hoy por el Juego 2 en México?

En México, el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers (sábado 24 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México) se podrá ver en vivo a través de las siguientes señales:

Televisión abierta: Canal 9 (Nu9ve)

Televisión de paga: ESPN y FOX Sports

Streaming: ViX (ViX Premium), Disney+, FOX One y MLB.TV

Señal de FOX en vivo para ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en directo - Rays vs. Brewers, este sábado 24 de octubre, desde el American Family Field de Wisconsin. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Rays vs. Brewers EN VIVO y online por el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers (sábado 24 de octubre a las 20:00 horas ET / 19:00 horas CT / 17:00 horas PT) contará con las siguientes opciones de transmisión en vivo y online:

Televisión (inglés): FOX

Televisión (español): FOX Deportes

Streaming: FOX One, FOX Sports App y MLB.TV (con cuenta autenticada de proveedor de TV de paga participante)

Radio en vivo: ESPN Radio (inglés) y TUDN Radio de Univision (español)