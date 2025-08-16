El Atlético de Madrid aspira a iniciar con éxito la temporada 2025-26 de LaLiga, cuando visite al RCD Espanyol en el RCDE Stadium de Barcelona este domingo 17 de agosto, en lo que será el primer encuentro oficial de ambos equipos en la campaña. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Colchoneros? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Diego Simeone, según el país donde te encuentres.
En España, el partido del FC RCD Espanyol contra el Atlético Madrid comienza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD.
Asimismo, podrás disfrutar del cotejo RCD Espanyol-Atlético Madrid en ESPN y Disney Plus en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego de LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido RCD Espanyol vs. Atlético Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico.
¿A qué hora juega y qué canal transmite RCD Espanyol vs. Atlético Madrid? Lista de países del mundo
El Atlético Madrid se cita en el RCDE Stadium para enfrentarse al Espanyol por la jornada 1 de LaLiga 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el primer juego de la temporada.
|Países
|Horario
|Canales TV / streaming
|España
|21:30
|Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar
|Estados Unidos
|3:30 pm ET / 2 :30 pm PT
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|El Salvador
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Costa Rica
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Nicaragua
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Guatemala
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Honduras
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Panamá
|14:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Perú
|14:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|14:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|14:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Canadá
|15:30
|TSN+
|Puerto Rico
|15:30
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|Cuba
|15:30
|Tele Rebelde
|Bolivia
|15:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Rep. Dominicana
|15:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Venezuela
|15:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Chile
|15:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|16:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|16:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|16:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Reino Unido
|20:30
|Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
|Irlanda
|20:30
|Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
|Alemania
|21:30
|DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
|Suiza
|21:30
|Blue Sport y Blue Sport D 1
|Austria
|21:30
|DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
|Italia
|21:30
|DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
|Francia
|21:30
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2