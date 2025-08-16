El Atlético de Madrid aspira a iniciar con éxito la temporada 2025-26 de LaLiga, cuando visite al RCD Espanyol en el RCDE Stadium de Barcelona este domingo 17 de agosto, en lo que será el primer encuentro oficial de ambos equipos en la campaña. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Colchoneros? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Diego Simeone, según el país donde te encuentres.

En España, el partido del FC RCD Espanyol contra el Atlético Madrid comienza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo RCD Espanyol-Atlético Madrid en ESPN y Disney Plus en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego de LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido RCD Espanyol vs. Atlético Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite RCD Espanyol vs. Atlético Madrid? Lista de países del mundo

Países Horario Canales TV / streaming España 21:30 Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar Estados Unidos 3:30 pm ET / 2 :30 pm PT ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus El Salvador 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Costa Rica 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Nicaragua 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Guatemala 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Honduras 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Panamá 14:30 SKY Sports HD y Sky Plus Perú 14:30 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:30 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:30 ESPN y Disney Plus Premium Canadá 15:30 TSN+ Puerto Rico 15:30 ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes Cuba 15:30 Tele Rebelde Bolivia 15:30 ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 15:30 SKY Sports HD y Sky Plus Venezuela 15:30 ESPN y Disney Plus Premium Chile 15:30 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:30 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 16:30 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 16:30 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 20:30 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Irlanda 20:30 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Alemania 21:30 DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW Suiza 21:30 Blue Sport y Blue Sport D 1 Austria 21:30 DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go Italia 21:30 DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go Francia 21:30 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2