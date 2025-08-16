BARCELONA (ESPAÑA), 17/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido entre RCD Espanyol y Atlético Madrid este domingo 17 de agosto por la jornada 1 de LaLiga 2025-26 desde el RCDE Stadium de Barcelona. Foto de MANAURE QUINTERO para AFP
BARCELONA (ESPAÑA), 17/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido entre RCD Espanyol y Atlético Madrid este domingo 17 de agosto por la jornada 1 de LaLiga 2025-26 desde el RCDE Stadium de Barcelona. Foto de MANAURE QUINTERO para AFP
El Atlético de Madrid aspira a iniciar con éxito la temporada 2025-26 de LaLiga, cuando visite al RCD Espanyol en el RCDE Stadium de Barcelona este domingo 17 de agosto, en lo que será el primer encuentro oficial de ambos equipos en la campaña. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Colchoneros? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Diego Simeone, según el país donde te encuentres.

En España, el partido del FC RCD Espanyol contra el Atlético Madrid comienza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo RCD Espanyol-Atlético Madrid en ESPN y Disney Plus en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego de LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido RCD Espanyol vs. Atlético Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite RCD Espanyol vs. Atlético Madrid? Lista de países del mundo

El Atlético Madrid se cita en el RCDE Stadium para enfrentarse al Espanyol por la jornada 1 de LaLiga 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el primer juego de la temporada.

PaísesHorarioCanales TV / streaming
España21:30Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar
Estados Unidos3:30 pm ET / 2 :30 pm PTESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México13:30SKY Sports HD y Sky Plus
El Salvador13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Costa Rica13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Nicaragua13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Guatemala13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Honduras13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Panamá14:30SKY Sports HD y Sky Plus
Perú14:30ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador14:30ESPN y Disney Plus Premium
Colombia14:30ESPN y Disney Plus Premium
Canadá15:30TSN+
Puerto Rico15:30ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
Cuba15:30Tele Rebelde
Bolivia15:30ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana15:30SKY Sports HD y Sky Plus
Venezuela15:30ESPN y Disney Plus Premium
Chile15:30ESPN y Disney Plus Premium
Argentina16:30ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay16:30ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay16:30ESPN y Disney Plus Premium
Reino Unido20:30Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Irlanda20:30Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Alemania21:30DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
Suiza21:30Blue Sport y Blue Sport D 1
Austria21:30DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
Italia21:30DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
Francia21:30beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2
