Entérate a qué hora juega y qué canal transmite RCD Espanyol vs. Real Madrid en vivo hoy por LaLiga 2026. Guía de televisión y streaming para ver el fútbol español desde USA, México y España en alta definición hoy. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Entérate a qué hora juega y qué canal transmite RCD Espanyol vs. Real Madrid en vivo hoy por LaLiga 2026. Guía de televisión y streaming para ver el fútbol español desde USA, México y España en alta definición hoy. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El RCD Espanyol recibe al Real Madrid para disputar un emocionante encuentro correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025-26, que se disputará este domingo 03 de mayo en el RCDE Stadium, en la ciudad de Barcelona. El conjunto merengue, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega a este compromiso ocupando la segunda posición de la tabla general con 74 puntos acumulados en su incesante lucha por el campeonato. Por su parte, la escuadra comandada por Manolo González se encuentra en la decimotercera casilla con 39 unidades y busca asegurar una victoria clave ante su afición local. ¿Quieres ver el partido RCD Espanyol vs. Real Madrid en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

En la jornada más reciente del torneo español, la plantilla madrileña sumó un empate a un gol frente al Real Betis, mientras que el equipo catalán igualó sin anotaciones en su visita al Levante. Los antecedentes recientes favorecen a los visitantes, recordando que el último enfrentamiento directo entre ambos clubes culminó con un triunfo 2-0 a favor del cuadro blanco.

¿A qué hora juega RCD Espanyol vs. Real Madrid hoy, 24 de abril por LaLiga?

Estos son los horarios por región/país para ver el partido entre RCD Espanyol vs. Real Madrid por la fecha 34 de LaLiga EA Sports, este domingo 03 de mayo.

  • España (peninsular): 21:00
  • Argentina: 16:00
  • Uruguay: 16:00
  • Paraguay: 16:00
  • Brasil (hora de Brasilia): 16:00 (conversión desde España)
  • Chile (Santiago): 15:30
  • Bolivia: 15:00 (conversión desde España)
  • Venezuela: entre 15:00 y 15:30 (franja aproximada por huso)
  • Colombia: 14:00
  • Perú: 14:00
  • Ecuador: 14:00
  • Panamá: 14:00 (equivalente a Colombia)
  • México (hora del centro, CDMX): 13:00
  • Honduras: 13:00
  • El Salvador: 13:00
  • Nicaragua: 13:00
  • Costa Rica: 13:00 (bloque Centroamérica)
  • Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami): 15:00 (conversión desde España)
  • Estados Unidos (CT: Chicago, Houston): 14:00
  • Estados Unidos (PT: Los Ángeles): 12:00

Qué canal de TV pasa el partido RCD Espanyol vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE

El partido RCD Espanyol vs. Real Madrid por LaLiga se podrá ver en directo a través de señales oficiales de televisión y plataformas de streaming en los principales mercados de habla hispana. En España, el duelo estará disponible por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+ y Vamos 2, mientras que en casi toda Sudamérica la transmisión irá por DIRECTV Sports y su versión online DGO.

En México, el encuentro se verá por Sky Sports y su servicio digital Sky+ e Izzi, y en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select y la app de ESPN, además de plataformas asociadas como Fubo, según la cobertura local.

País / RegiónCanal de TV principalPlataforma de streaming oficial
EspañaLaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y Vamos 2Movistar+ y Movistar Plus+
PerúDirecTV Sports PerúDGO
ColombiaDirecTV Sports ColombiaDGO
EcuadorDirecTV Sports EcuadorDDGO
ChileDirecTV Sports ChileDGO
ArgentinaDirecTV Sports ArgentinaDGO
UruguayDirecTV Sports UruguayDGO
BoliviaTiGo Sports Bolivia--
VenezuelaDirecTV Sports VenezuelaDGO e inter
BrasilDisney+ Premium Brazil
MéxicoSky Sports MéxicoSky+ e izzi
Estados UnidosESPN2, ESPN Deportes y ESPN SelectESPN App, Fubo (según disponibilidad local)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC