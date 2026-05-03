El RCD Espanyol recibe al Real Madrid para disputar un emocionante encuentro correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025-26, que se disputará este domingo 03 de mayo en el RCDE Stadium, en la ciudad de Barcelona . El conjunto merengue, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega a este compromiso ocupando la segunda posición de la tabla general con 74 puntos acumulados en su incesante lucha por el campeonato. Por su parte, la escuadra comandada por Manolo González se encuentra en la decimotercera casilla con 39 unidades y busca asegurar una victoria clave ante su afición local. ¿Quieres ver el partido RCD Espanyol vs. Real Madrid en vivo y en directo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde ver online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

En la jornada más reciente del torneo español, la plantilla madrileña sumó un empate a un gol frente al Real Betis, mientras que el equipo catalán igualó sin anotaciones en su visita al Levante. Los antecedentes recientes favorecen a los visitantes, recordando que el último enfrentamiento directo entre ambos clubes culminó con un triunfo 2-0 a favor del cuadro blanco.

¿A qué hora juega RCD Espanyol vs. Real Madrid hoy, 24 de abril por LaLiga?

Estos son los horarios por región/país para ver el partido entre RCD Espanyol vs. Real Madrid por la fecha 34 de LaLiga EA Sports , este domingo 03 de mayo.

España (peninsular): 21:00

Argentina: 16:00

Uruguay: 16:00

Paraguay: 16:00

Brasil (hora de Brasilia): 16:00 (conversión desde España)

Chile (Santiago): 15:30

Bolivia: 15:00 (conversión desde España)

Venezuela: entre 15:00 y 15:30 (franja aproximada por huso)

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

Panamá: 14:00 (equivalente a Colombia)

México (hora del centro, CDMX): 13:00

Honduras: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Costa Rica: 13:00 (bloque Centroamérica)

Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami): 15:00 (conversión desde España)

Estados Unidos (CT: Chicago, Houston): 14:00

Estados Unidos (PT: Los Ángeles): 12:00

Qué canal de TV pasa el partido RCD Espanyol vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE

El partido RCD Espanyol vs. Real Madrid por LaLiga se podrá ver en directo a través de señales oficiales de televisión y plataformas de streaming en los principales mercados de habla hispana. En España, el duelo estará disponible por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+ y Vamos 2, mientras que en casi toda Sudamérica la transmisión irá por DIRECTV Sports y su versión online DGO.

En México, el encuentro se verá por Sky Sports y su servicio digital Sky+ e Izzi, y en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select y la app de ESPN, además de plataformas asociadas como Fubo, según la cobertura local.

País / Región Canal de TV principal Plataforma de streaming oficial España LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y Vamos 2 Movistar+ y Movistar Plus+ Perú DirecTV Sports Perú DGO Colombia DirecTV Sports Colombia DGO Ecuador DirecTV Sports Ecuador DDGO Chile DirecTV Sports Chile DGO Argentina DirecTV Sports Argentina DGO Uruguay DirecTV Sports Uruguay DGO Bolivia TiGo Sports Bolivia -- Venezuela DirecTV Sports Venezuela DGO e inter Brasil Disney+ Premium Brazil México Sky Sports México Sky+ e izzi Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes y ESPN Select ESPN App, Fubo (según disponibilidad local)