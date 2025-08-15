BARCELONA (ESPAÑA), 16/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el partido entre RCD Mallorca y FC Barcelona este sábado 16 de agosto por la jornada 1 de LaLiga 2025-26 desde Son Moix. Foto de LLUIS GENE para AFP
/ LLUIS GENE
Noé Yactayo
El vigente campeón del fútbol español, el FC Barcelona, inicia una nueva odisea en la temporada 2025-26 de LaLiga cuando enfrente este sábado 16 de agosto a su similar del RCD Mallorca desde el Campo de fútbol de Son Moix, ubicado en la Palma de Mallorca, España. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del FC Barcelona contra el RCD Mallorca empieza a las 19:30 del horario peninsular (18:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-RCD Mallorca en ESPN y Disney Plus en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo de LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido FC Barcelona vs. RCD Mallorca en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. RCD Mallorca? Lista de países del mundo

El Barcelona se cita en el Son Moix para enfrentarse al RCD Mallorca por la jornada 1 de LaLiga 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el primer juego de la temporada.

PaísesHorarioCanales TV / streaming
España19:30Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar
Estados Unidos1:30 pm ET / 12 :30 pm PTESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México11:30SKY Sports HD y Sky Plus
El Salvador11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Costa Rica11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Nicaragua11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Guatemala11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Honduras11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Panamá12:30SKY Sports HD y Sky Plus
Perú12:30ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador12:30ESPN y Disney Plus Premium
Colombia12:30ESPN y Disney Plus Premium
Canadá13:30TSN+
Puerto Rico13:30ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
Cuba13:30Tele Rebelde
Bolivia13:30ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Venezuela13:30ESPN y Disney Plus Premium
Chile13:30ESPN y Disney Plus Premium
Argentina14:30ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay14:30ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay14:30ESPN y Disney Plus Premium
Reino Unido18:30Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Irlanda18:30Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
Alemania19:30DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
Suiza19:30Blue Sport y Blue Sport D 1
Austria19:30DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
Italia19:30DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
Francia19:30beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

