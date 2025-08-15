El vigente campeón del fútbol español, el FC Barcelona, inicia una nueva odisea en la temporada 2025-26 de LaLiga cuando enfrente este sábado 16 de agosto a su similar del RCD Mallorca desde el Campo de fútbol de Son Moix, ubicado en la Palma de Mallorca, España. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del FC Barcelona contra el RCD Mallorca empieza a las 19:30 del horario peninsular (18:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-RCD Mallorca en ESPN y Disney Plus en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo de LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido FC Barcelona vs. RCD Mallorca en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. RCD Mallorca? Lista de países del mundo

El Barcelona se cita en el Son Moix para enfrentarse al RCD Mallorca por la jornada 1 de LaLiga 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el primer juego de la temporada.

Países Horario Canales TV / streaming España 19:30 Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar Estados Unidos 1:30 pm ET / 12 :30 pm PT ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus El Salvador 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Costa Rica 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Nicaragua 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Guatemala 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Honduras 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Panamá 12:30 SKY Sports HD y Sky Plus Perú 12:30 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 12:30 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 12:30 ESPN y Disney Plus Premium Canadá 13:30 TSN+ Puerto Rico 13:30 ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes Cuba 13:30 Tele Rebelde Bolivia 13:30 ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Venezuela 13:30 ESPN y Disney Plus Premium Chile 13:30 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 14:30 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 14:30 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 14:30 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 18:30 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Irlanda 18:30 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2 Alemania 19:30 DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW Suiza 19:30 Blue Sport y Blue Sport D 1 Austria 19:30 DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go Italia 19:30 DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go Francia 19:30 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2