El vigente campeón del fútbol español, el FC Barcelona, inicia una nueva odisea en la temporada 2025-26 de LaLiga cuando enfrente este sábado 16 de agosto a su similar del RCD Mallorca desde el Campo de fútbol de Son Moix, ubicado en la Palma de Mallorca, España. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.
En España, el juego del FC Barcelona contra el RCD Mallorca empieza a las 19:30 del horario peninsular (18:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD.
Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-RCD Mallorca en ESPN y Disney Plus en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo de LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido FC Barcelona vs. RCD Mallorca en los Estados Unidos y Puerto Rico.
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. RCD Mallorca? Lista de países del mundo
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. RCD Mallorca? Lista de países del mundo
|Países
|Horario
|Canales TV / streaming
|España
|19:30
|Movistar Plus, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar
|Estados Unidos
|1:30 pm ET / 12 :30 pm PT
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|El Salvador
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Costa Rica
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Nicaragua
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Guatemala
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Honduras
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Panamá
|12:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Perú
|12:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|12:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|12:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Canadá
|13:30
|TSN+
|Puerto Rico
|13:30
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|Cuba
|13:30
|Tele Rebelde
|Bolivia
|13:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Rep. Dominicana
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Venezuela
|13:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Chile
|13:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|14:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|14:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|14:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Reino Unido
|18:30
|Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
|Irlanda
|18:30
|Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 2
|Alemania
|19:30
|DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
|Suiza
|19:30
|Blue Sport y Blue Sport D 1
|Austria
|19:30
|DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
|Italia
|19:30
|DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
|Francia
|19:30
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2