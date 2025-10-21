La Copa Centroamericana 2025 va llegando a su fin y este miércoles 22 de octubre tendremos la primera semifinal en disputa. Mira el partido de Real España vs. Xelajú EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Francisco Morazán, en lo que será la semifinal de ida de la Copa Centroamericana. Aquí te cuento a qué hora inicia y por qué canales podrás ver la transmisión de este encuentro. Recordemos que en la otra llave se encuentran dos fuertes candidatos, Alajuelense y Olimpia.
¿A qué hora juega Real España vs. Xelajú MC por Copa Centroamericana 2025?
Mira el partido de Real España vs. Xelajú MC a partir de las 8:00 p.m. hora Honduras y Guatemala, que son los países de ambos clubes. Además, si te encuentras en Estados Unidos podrás mirarlo desde las 10:00 p.m. Tiempo del Este.
¿Qué canal transmite Real España vs. Xelajú MC EN VIVO por Copa Centroamericana 2025?
La transmisión del juego de Real España vs. Xelajú será a través de ESPN, única opción para ver los juegos de la semifinal de la Copa Centroamericana 2025.
Pasos para ver ESPN a través de tu operador:
- Verifica tu suscripción para confirmar que incluya los canales ESPN.
- Sintoniza los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4 según la guía de tu operador).
- Accede a la aplicación ESPN si tu operador lo permite, usando tus credenciales para ver contenido en vivo en dispositivos móviles o Smart TV.
En Estados Unidos, puedes acceder a ESPN en vivo mediante suscripción por cable o servicios de streaming
Con suscripción por cable o satélite
- Descarga la aplicación ESPN en tu dispositivo móvil o Smart TV.
- Inicia sesión con tus credenciales de TV por cable o satélite que incluya ESPN.
- Accede a la transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.
Real España vs. Xelajú MC EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: miércoles 22 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Francisco Morazán
- Horario: 8:00 p.m.
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus