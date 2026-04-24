El Real Madrid-Real Betis protagonizan en un choque decisivo por la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-26, que se disputará este viernes 24 de abril en el Estadio de La Cartuja, en la ciudad de Sevilla . El conjunto verdiblanco llega quinto con 49 puntos y sueña con afianzarse en puestos europeos, mientras que el equipo de Carlo Ancelotti es segundo con 73 unidades y necesita ganar para no perder terreno en la lucha por el título ante el FC Barcelona. Conoce los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

El Real Madrid reaccionó tras su eliminación en la Champions League con una victoria en el Santiago Bernabéu ante el Alavés, un resultado que le permite seguir con opciones matemáticas de acercarse al Barcelona en la recta final de LaLiga. Sin embargo, el triunfo azulgrana frente al Celta mantuvo la diferencia en nueve puntos, en una lucha que ahora depende de un cierre casi perfecto por parte del conjunto blanco.

En paralelo, el Real Betis consiguió un valioso triunfo como visitante ante el Girona y se afianzó en la quinta posición del campeonato, zona que otorga clasificación a la próxima Europa League. Con este resultado, el equipo verdiblanco conserva ventaja en la pelea por los puestos europeos, aunque todavía mira de reojo la posibilidad de alcanzar un boleto a la próxima Champions League, a ocho puntos de distancia y con pocas jornadas por disputar.

Conoce cómo y dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 33 de LaLiga EA Sports desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Madrid-Betis hoy, 24 de abril por LaLiga?

Estos son los horarios por región/país para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Betis por la fecha 33 de LaLiga EA Sports , este viernes 24 de abril.

España (peninsular): 21:00

Argentina: 16:00

Uruguay: 16:00

Paraguay: 16:00

Brasil (hora de Brasilia): 16:00 (conversión desde España)

Chile (Santiago): 15:30

Bolivia: 15:00 (conversión desde España)

Venezuela: entre 15:00 y 15:30 (franja aproximada por huso)

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

Panamá: 14:00 (equivalente a Colombia)

México (hora del centro, CDMX): 13:00

Honduras: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Costa Rica: 13:00 (bloque Centroamérica)

Estados Unidos (ET: Nueva York, Miami): 15:00 (conversión desde España)

Estados Unidos (CT: Chicago, Houston): 14:00

Estados Unidos (PT: Los Ángeles): 12:00

Qué canal de TV pasa el partido Madrid-Betis EN VIVO y ONLINE

El partido entre Real Madrid vs. Real Betis por LaLiga se podrá ver en directo a través de señales oficiales de televisión y plataformas de streaming en los principales mercados de habla hispana. En España, el duelo estará disponible por DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar, mientras que en casi toda Sudamérica la transmisión irá por ESPN y su versión online mediante Disney+ Premium.

En México, el encuentro se verá por Sky Sports y su servicio digital Sky+, y en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN Deportes, ESPN Select y la app de ESPN, además de plataformas asociadas como Fubo, según la cobertura local.

País / Región Canal de TV principal Plataforma de streaming oficial España DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, Movistar+ DAZN, Movistar+ Perú ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Chile ESPN; en algunos casos DSports Disney+ Premium, DGO (según operador) Argentina ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium Paraguay ESPN Disney+ Premium Bolivia ESPN Disney+ Premium Venezuela ESPN Disney+ Premium Brasil ESPN Disney+ Premium México Sky Sports Sky+ (app y web del operador) Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, canales de ESPN ESPN App, Fubo (según disponibilidad local)