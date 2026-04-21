El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu con la urgencia de sanar las heridas tras su dolorosa eliminación en Champions League frente al Bayern Múnich. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se juegan el orgullo ante Deportivo Alavés en esta adelantada jornada 33 de LaLiga EA Sports 2026, buscando romper una racha negativa de un mes sin conocer la victoria. Con el FC Barcelona liderando la tabla por nueve puntos, cada partido restante es una final para evitar una temporada sin títulos. Los fanáticos merengues esperan una respuesta inmediata de figuras como Kylian Mbappé en este duelo clave en el tramo final del campeonato. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Alavés EN VIVO, aquí tenemos todos los detalles.

En cuanto a las novedades del equipo, el Madrid recupera al mediocampista Aurélien Tchouaméni, quien regresa tras cumplir su sanción europea. Sin embargo, Arbeloa sigue lidiando con bajas sensibles como las de Thibaut Courtois por lesión de muslo y Rodrygo por rotura de ligamentos. El portero ucraniano Andrey Lunin se mantendrá bajo los tres palos para defender la portería frente a los embates del conjunto visitante. Además, el defensor Raúl Asencio es duda de última hora debido a un cuadro de gastroenteritis que lo alejó de los entrenamientos. La profundidad de la plantilla de la ‘Casa Blanca’ será puesta a prueba en un momento donde el margen de error es nulo.

Por su parte, el Alavés de Quique Sánchez Flores llega al templo blanco con la soga al cuello, luchando por la permanencia en la primera división española de fútbol. Actualmente se encuentran apenas un punto por encima de la zona de descenso, lo que los obliga a buscar un resultado histórico. Aunque el historial favorece ampliamente al Madrid con ocho victorias seguidas, los vascos confían en el olfato goleador de Lucas Boyé. El técnico visitante sabe que deben rozar la perfección defensiva para resistir el empuje inicial de un Madrid herido y necesitado.

¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid vs. Alavés por la Jornada 33 de LaLiga 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Alavés por la Jornada 33 de LaLiga EA Sports 2026 este martes 21 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:30 pm

Estados Unidos (CT): 2:30 pm

Estados Unidos (MT): 1:30 pm

Estados Unidos (PT): 12:30 pm

España: 9:30 pm

México (CDMX): 1:30 pm

Costa Rica: 1:30 pm

El Salvador: 1:30 pm

Guatemala: 1:30 pm

Honduras: 1:30 pm

Nicaragua: 1:30 pm

Ecuador: 2:30 pm

Perú: 2:30 pm

Colombia: 2:30 pm

Puerto Rico: 3:30 pm

República Dominicana: 3:30 pm

Panamá: 2:30 pm

Bolivia: 3:30 pm

Venezuela: 3:30 pm

Argentina: 4:30 pm

Brasil (Brasilia): 4:30 pm

Uruguay: 4:30 pm

Chile (Santiago): 4:30 pm

Paraguay: 4:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Alavés por la Jornada 33 de LaLiga 2026?

Este martes 21 de abril se podrá ver el partido Real Madrid vs. Alavés por la Jornada 33 de LaLiga EA Sports 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+, izzi

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DGO

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú y DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile y DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter

Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico y NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte