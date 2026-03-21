¡El derbi madrileño paraliza el mundo del fútbol y tú no te puedes quedar fuera de la jugada! El glorioso Estadio Santiago Bernabéu se prepara para recibir este domingo 22 de marzo uno de los choques más intensos de LaLiga 2026: el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Con el liderato en juego y la presión del FC Barcelona acechando, los merengues necesitan una victoria obligatoria para no ceder terreno en la carrera por el título español.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con la motivación por las nubes tras eliminar al Manchester City en la UEFA Champions League 2026 y asegurar su pase a cuartos. Sin embargo, en el torneo local el panorama es distinto, ya que se encuentran a cuatro puntos de la cima culé y con poco margen de error tras tropiezos recientes. Una victoria hoy no solo significaría recortar distancias, sino también cobrar venganza por la dolorosa derrota de 5-2 sufrida ante los colchoneros en la primera vuelta. El Madrid buscará imponer su jerarquía en casa y demostrar por qué es el vigente campeón de Europa.

Por su parte, el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone llega con la confianza de haber silenciado el Bernabéu en sus últimas tres visitas ligueras. Aunque la pelea por el título parece lejana, los “Rojiblancos” están enfocados en cerrar la temporada con un histórico doblete, con la final de la Copa del Rey y los cuartos de la Champions en el horizonte. El equipo colchonero sabe jugar estos partidos de alto voltaje y apuesta por su solidez defensiva para frustrar los planes de su eterno rival. Ganar el derbi sería el golpe de autoridad definitivo para consolidar su gran momento actual.

La estadística le pone pimienta al encuentro: el Real Madrid no logra vencer al Atlético en casa por liga desde diciembre de 2021, una racha que los blancos urgen romper. Con cuatro empates en los últimos seis enfrentamientos directos, la paridad suele ser la constante cuando estas dos potencias se ven las caras en el césped. Más allá de los números, en un derbi madrileño se juega el orgullo y el dominio de la capital española. La cita promete emociones fuertes, goles espectaculares y un ambiente eléctrico desde el pitazo inicial.

Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo, toma nota de los siguientes horarios. En Estados Unidos, el partido arranca a las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT y podrás verlo a través de ESPN Deportes y la plataforma ESPN Select, fuboTV y ESPN App. Para los fanáticos en México, la transmisión será a las 3:00 p. m. (Tiempo del Centro de CDMX) por la señal de Sky Sports, Sky+ e izzi, mientras que en España la acción inicia a las 9:00 p. m. vía Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV. ¡Prepara tu dispositivo y vive la adrenalina del mejor fútbol del planeta totalmente en directo y en tu idioma!

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026?

Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid este domingo 22 de marzo a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 4:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 29 de LaLiga de España, donde los merengues se ubican a cuatro puntos de distancia del puntero FC Barcelona.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Atlético Madrid a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports, Sky Plus e Izzi, y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

País Canales de TV / Streaming Argentina ESPN y Disney+ Premium Bolivia ESPN y Disney+ Premium Brasil Disney+ Premium Chile ESPN y Disney+ Premium Colombia ESPN y Disney+ Premium Ecuador ESPN y Disney+ Premium Centroamérica Sky Sports Norte Paraguay ESPN y Disney+ Premium Perú ESPN y Disney+ Premium Uruguay ESPN y Disney+ Premium Venezuela ESPN, Disney+ Premium e inter

Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 22 de marzo de 2026

Domingo, 22 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Horario: 4:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX

4:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX Canal TV: LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)

LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA) Streaming: Movistar+ (España) / Sky Plus+ e Izzi (México) / ESPN Select, ESPN App y Fubo TV (USA)