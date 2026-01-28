Este miércoles 28 de enero hay un partido más que interesante. Estoy hablando del Real Madrid vs. Benfica por la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Ambos equipos medirán fuerzas en el Estádio da Luz de Lisboa. Para que descubras a qué hora iniciará el duelo y qué canal transmitirá el compromiso, según el país en el que te encuentras, lee esta nota por completo.

Después de la goleada 6-1 ante el Mónaco por la Champions League, el cuadro merengue buscará una nueva victoria en la competición continental; sin embargo, la tarea no será fácil, ya que al frente tendrá a un rival decidido a ‘lavarse la cara’. Y es que el conjunto portugués cayó 2-0 frente a la Juventus en la anterior fecha del certamen. Dicho esto, en definitiva, se viene un gran partido para mirar.

El partido Real Madrid vs. Benfica por la Champions League ha generado mucha expectativa en el mundo del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Benfica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Benfica por la Champions League este miércoles 28 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Benfica?

Este miércoles 28 de enero se podrá ver el Real Madrid vs. Benfica por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Francia: myCANAL, Canal+ Live 4

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go

Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN5, Disney+ Premium

Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: UniMás, ViX, NAICOM

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte