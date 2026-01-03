Real Madrid vs. Betis: ¿A qué hora juegan y qué canal transmite mañana 4 de enero? Guía de canales para USA, México y España. Sigue a los merengues en directo por LaLiga. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Real Madrid vs. Betis: ¿A qué hora juegan y qué canal transmite mañana 4 de enero? Guía de canales para USA, México y España. Sigue a los merengues en directo por LaLiga. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista

El Real Madrid de Xabi Alonso arranca este 2026 con un duelo electrizante en el Santiago Bernabéu frente al Real Betis este domingo 4 de enero en punto de las 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT en Estados Unidos. Para los aficionados en México, la cita es a las 9:15 p.m. (tiempo del centro), mientras que en España rodará el balón a las 4:15 p.m. (horario peninsular). Los blancos, segundos en LaLiga tras un cierre de año espectacular, buscan recortar la distancia de cuatro puntos con el líder Barcelona. Por su parte, el equipo de Manuel Pellegrini llega en sexta posición con la firme intención de romper su mala racha en Madrid. Asegúrate de no perderte ni un minuto de esta batalla clave por el liderato español y sigue el minuto a minuto para descubrir si los merengues logran una victoria crucial antes de viajar a la Supercopa de España. Para mirar el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

El partido Real Madrid vs. Betis promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Betis como DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra los heliopolitanos.

En México, el enfrentamiento entre Real Madrid Club de Fútbol y Real Betis Balompié se podrá disfrutar por Sky Sports y Sky+.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Real Madrid-Betis en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Real Madrid vs. Betis se podrá ver por Sky Sports Norte (incluyendo Bluu y Rush Sports 2 en Panamá).

En Brasil, el partido por la fase de LaLiga entre Real Madrid y Betis se podrá disfrutar por Disney+ Premium.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Real Madrid y Betis en ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

El Real Madrid dejará todo en el campo de juego para quedarse con los tres puntos. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Betis por LaLiga EA Sports 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España4:15 pmDAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
Reino Unido3:15 pmPremier Sports 1 y Premier Sports Player
Estados Unidos10:15 am ET / 7:15 am PTESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México9:15 amSky Sports y Sky+
Costa Rica9:15 amSky Sports Norte
Nicaragua9:15 amSky Sports Norte
El Salvador9:15 amSky Sports Norte
Guatemala9:15 amSky Sports Norte
Honduras9:15 amSky Sports Norte
Perú10:15 amDisney+ Premium Sur y ESPN
Colombia10:15 amDisney+ Premium Sur y ESPN
Ecuador10:15 amDisney+ Premium Sur y ESPN
Panamá10:15 amBluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte
República Dominicana11:15 amSky Sports Norte
Venezuela11:15 amDisney+ Premium Sur, inter y ESPN
Bolivia11:15 amDisney+ Premium y ESPN
Chile12:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Argentina12:00 pmDisney+ Premium
Paraguay12:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Uruguay12:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Brasil12:00 pmDisney+ Premium
