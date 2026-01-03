El Real Madrid de Xabi Alonso arranca este 2026 con un duelo electrizante en el Santiago Bernabéu frente al Real Betis este domingo 4 de enero en punto de las 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT en Estados Unidos . Para los aficionados en México, la cita es a las 9:15 p.m. (tiempo del centro), mientras que en España rodará el balón a las 4:15 p.m. (horario peninsular). Los blancos, segundos en LaLiga tras un cierre de año espectacular, buscan recortar la distancia de cuatro puntos con el líder Barcelona. Por su parte, el equipo de Manuel Pellegrini llega en sexta posición con la firme intención de romper su mala racha en Madrid. Asegúrate de no perderte ni un minuto de esta batalla clave por el liderato español y sigue el minuto a minuto para descubrir si los merengues logran una victoria crucial antes de viajar a la Supercopa de España. Para mirar el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

El partido Real Madrid vs. Betis promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Betis como DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra los heliopolitanos.

En México, el enfrentamiento entre Real Madrid Club de Fútbol y Real Betis Balompié se podrá disfrutar por Sky Sports y Sky+.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Real Madrid-Betis en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Real Madrid vs. Betis se podrá ver por Sky Sports Norte (incluyendo Bluu y Rush Sports 2 en Panamá).

En Brasil, el partido por la fase de LaLiga entre Real Madrid y Betis se podrá disfrutar por Disney+ Premium.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Real Madrid y Betis en ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

El Real Madrid dejará todo en el campo de juego para quedarse con los tres puntos. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Betis por LaLiga EA Sports 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 4:15 pm DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD Reino Unido 3:15 pm Premier Sports 1 y Premier Sports Player Estados Unidos 10:15 am ET / 7:15 am PT ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México 9:15 am Sky Sports y Sky+ Costa Rica 9:15 am Sky Sports Norte Nicaragua 9:15 am Sky Sports Norte El Salvador 9:15 am Sky Sports Norte Guatemala 9:15 am Sky Sports Norte Honduras 9:15 am Sky Sports Norte Perú 10:15 am Disney+ Premium Sur y ESPN Colombia 10:15 am Disney+ Premium Sur y ESPN Ecuador 10:15 am Disney+ Premium Sur y ESPN Panamá 10:15 am Bluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte República Dominicana 11:15 am Sky Sports Norte Venezuela 11:15 am Disney+ Premium Sur, inter y ESPN Bolivia 11:15 am Disney+ Premium y ESPN Chile 12:00 pm Disney+ Premium y ESPN Argentina 12:00 pm Disney+ Premium Paraguay 12:00 pm Disney+ Premium y ESPN Uruguay 12:00 pm Disney+ Premium y ESPN Brasil 12:00 pm Disney+ Premium