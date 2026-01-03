El Real Madrid de Xabi Alonso arranca este 2026 con un duelo electrizante en el Santiago Bernabéu frente al Real Betis este domingo 4 de enero en punto de las 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT en Estados Unidos. Para los aficionados en México, la cita es a las 9:15 p.m. (tiempo del centro), mientras que en España rodará el balón a las 4:15 p.m. (horario peninsular). Los blancos, segundos en LaLiga tras un cierre de año espectacular, buscan recortar la distancia de cuatro puntos con el líder Barcelona. Por su parte, el equipo de Manuel Pellegrini llega en sexta posición con la firme intención de romper su mala racha en Madrid. Asegúrate de no perderte ni un minuto de esta batalla clave por el liderato español y sigue el minuto a minuto para descubrir si los merengues logran una victoria crucial antes de viajar a la Supercopa de España. Para mirar el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Betis como DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD, por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra los heliopolitanos.
En México, el enfrentamiento entre Real Madrid Club de Fútbol y Real Betis Balompié se podrá disfrutar por Sky Sports y Sky+.
En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Real Madrid-Betis en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Real Madrid vs. Betis se podrá ver por Sky Sports Norte (incluyendo Bluu y Rush Sports 2 en Panamá).
En Brasil, el partido por la fase de LaLiga entre Real Madrid y Betis se podrá disfrutar por Disney+ Premium.
Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Real Madrid y Betis en ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Betis por LaLiga EA Sports 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|4:15 pm
|DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
|Reino Unido
|3:15 pm
|Premier Sports 1 y Premier Sports Player
|Estados Unidos
|10:15 am ET / 7:15 am PT
|ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
|México
|9:15 am
|Sky Sports y Sky+
|Costa Rica
|9:15 am
|Sky Sports Norte
|Nicaragua
|9:15 am
|Sky Sports Norte
|El Salvador
|9:15 am
|Sky Sports Norte
|Guatemala
|9:15 am
|Sky Sports Norte
|Honduras
|9:15 am
|Sky Sports Norte
|Perú
|10:15 am
|Disney+ Premium Sur y ESPN
|Colombia
|10:15 am
|Disney+ Premium Sur y ESPN
|Ecuador
|10:15 am
|Disney+ Premium Sur y ESPN
|Panamá
|10:15 am
|Bluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte
|República Dominicana
|11:15 am
|Sky Sports Norte
|Venezuela
|11:15 am
|Disney+ Premium Sur, inter y ESPN
|Bolivia
|11:15 am
|Disney+ Premium y ESPN
|Chile
|12:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Argentina
|12:00 pm
|Disney+ Premium
|Paraguay
|12:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Uruguay
|12:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Brasil
|12:00 pm
|Disney+ Premium