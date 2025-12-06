El Real Madrid recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu este sábado 7 de diciembre por la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025/2026. El conjunto merengue está enfocado en dejar atrás su reciente mala racha de resultados, que le costó el liderato en manos del FC Barcelona, y necesita urgentemente sumar tres puntos para mantener la presión en la cima de la tabla. El equipo de Xabi Alonso llega con el ánimo renovado tras una contundente victoria 3-0 frente al Athletic Club, con una gran actuación estelar de Kylian Mbappé en el mediocampo. El Celta de Vigo, por su parte, llega como un rival incómodo que, aunque actualmente en la zona media de la tabla, ya demostró ser un desafío considerable al complicarle la vida al FC Barcelona en la Fecha 12. Los celestes buscarán replicar esa solidez defensiva para rascar puntos en un difícil estadio. A continuación, te contamos cuál es la hora de inicio del partido y los canales de TV para seguir el juego Real Madrid vs. Celta de Vigo desde España, México y Estados Unidos.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO en USA, España y México?
La transmisión del juego Real Madrid vs. Celta de Vigo en España será a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular, mientras que en México iniciará desde las 2:00 p.m. CDMX y en Estados Unidos será desde las 3:00 p.m. Tiempo del Este. Aquí te dejo con todas las zonas horarias desde USA para que puedas seguir el juego minuto a minuto.
|HORARIOS
|CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS
|3:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|2:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
|1:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|12:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO desde USA, España y México?
Este domingo 07 de diciembre, podrás seguir el juego de Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD en España, ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes en Estados Unidos; y Sky Sports / Sky+ en México. Estas son las opciones oficiales para seguir el enfrentamiento desde el Bernabéu de los merengues, que afrontan un exigente calendario con cinco encuentros en las próximas cuatro semanas: cuatro jornadas de LaLiga y uno de la UEFA Champions League.
Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Domingo, 07 de diciembre de 2025.
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
- Horario: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA), 9:00 p.m. (España), 2:00 p.m. (México).
- Canal TV: ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (USA), Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD (España), Sky Sports y Sky+ (México).