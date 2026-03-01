El majestuoso Santiago Bernabéu abre sus puertas este lunes 02 de marzo a las 21:00 horas (tiempo peninsular) / 3:00 pm ET / 12:00 pm PT para servir de escenario de un duelo de alta tensión entre Real Madrid y Getafe. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe EN VIVO por la decisiva jornada 26 de LaLiga EA Sports 2026, te detallo toda la información concerniente al encuentro. El equipo merengue salta al césped con la máxima presión y sin margen de error, obligado a conseguir la victoria en casa luego de que el FC Barcelona ampliara su ventaja a cuatro puntos en la cima del campeonato. Del otro lado, el aguerrido conjunto azulón, ubicado en el decimotercer puesto con 29 unidades, promete ser un rival sumamente incómodo que intentará silenciar Chamartín a base de orden táctico e intensidad física.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Getafe por LaLiga 2026?
Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Getafe, este lunes 02 de marzo de 2026 a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 26 de LaLiga de España, donde los merengues se ubican a cuatro puntos de distancia del puntero Barcelona.
|País
|Horario
|Argentina
|5:00 p.m.
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Chile
|5:00 p.m.
|Colombia
|3:00 p.m.
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Centroamérica
|2:00 p.m.
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Perú
|3:00 p.m.
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Venezuela
|4:00 p.m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe por LaLiga 2026?
Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Getafe a través de DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; y LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).
Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.
|País
|Canales de TV / Streaming
|Argentina
|ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina
|Bolivia
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
|Chile
|ESPN Chile y Disney+ Premium Chile
|Colombia
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
|Centroamérica
|Sky Sports Norte
|Paraguay
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
|Perú
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
|Uruguay
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
|Venezuela
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter
Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Lunes, 02 de marzo de 2026
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
- Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
- Canal TV: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2 (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
- Streaming: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ e Izzi (México) / ESPN Select, Fubo TV y ESPN App (USA)