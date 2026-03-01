El majestuoso Santiago Bernabéu abre sus puertas este lunes 02 de marzo a las 21:00 horas (tiempo peninsular) / 3:00 pm ET / 12:00 pm PT para servir de escenario de un duelo de alta tensión entre Real Madrid y Getafe. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe EN VIVO por la decisiva jornada 26 de LaLiga EA Sports 2026, te detallo toda la información concerniente al encuentro. El equipo merengue salta al césped con la máxima presión y sin margen de error, obligado a conseguir la victoria en casa luego de que el FC Barcelona ampliara su ventaja a cuatro puntos en la cima del campeonato. Del otro lado, el aguerrido conjunto azulón, ubicado en el decimotercer puesto con 29 unidades, promete ser un rival sumamente incómodo que intentará silenciar Chamartín a base de orden táctico e intensidad física.

Conoce qué canales de TV y señal online pasan el partido Real Madrid vs. Getafe EN VIVO este lunes 2 de marzo por la jornada 26 de LaLiga. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Getafe por LaLiga 2026?

Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Getafe , este lunes 02 de marzo de 2026 a pa r ti r de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 26 de LaLiga de España, donde los merengues se ubican a cuatro puntos de distancia del puntero Barcelona.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Getafe por LaLiga 2026?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Getafe a través de DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; y LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV / Streaming Argentina ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina Bolivia ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile Chile ESPN Chile y Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur Ecuador ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur Centroamérica Sky Sports Norte Paraguay ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

MADRID (ESPAÑA), 02/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y Getafe este lunes 2 de marzo desde el Estadio Santiago Bernabéu. FOTO DE JAVIER SORIANO PARA AFP / JAVIER SORIANO

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes, 02 de marzo de 2026

Lunes, 02 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX

3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX Canal TV: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2 (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)

M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2 (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA) Streaming: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ e Izzi (México) / ESPN Select, Fubo TV y ESPN App (USA)