El Real Madrid enfrentará un crucial desafío en la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025/2026 al visitar al Girona en el Estadio de Montilivi, que se vestirá de gala para recibir al líder del fútbol español y ser escenario de un vibrante espectáculo del campeonato doméstico. Este enfrentamiento es vital para los Merengues, que buscan mantenerse firmes en la lucha por el liderato después de haber jugado recientemente contra el Elche. Por su parte, el conjunto gerundense llega al duelo tras medirse al Betis en el Villamarín y buscará dar la sorpresa en casa para escalar posiciones en la tabla. El encuentro entre Girona y Real Madrid, correspondiente a la jornada 14, se disputará el domingo 30 de noviembre. El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas (horario peninsular español). Este esperado enfrentamiento se jugará este domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular), 14:00 (Tiempo del Centro de México) y 15:00 ET / 12:00 PT (Estados Unidos). Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.
A qué hora juega Real Madrid vs. Girona EN VIVO por LaLiga
|Continente/Región
|País/Territorio
|Hora Local
|Canales de Transmisión
|América del Norte y Central
|Canadá
|Vancouver 12:00 h, Montreal 15:00 h
|TSN+ (inglés)
|Estados Unidos y Puerto Rico
|Los Ángeles 12:00 p. m., Nueva York 3:00 p. m., Puerto Rico 4:00 p. m.
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App, ABC y ESPN Deportes / ABC, NAICOM y ESPN Deportes
|México
|Ciudad de México, 14:00
|Sky Sports y Sky+
|Centroamérica
|Costa Rica 14:00, Panamá 15:00
|Sky Sports Norte
|Caribe (Español)
|Rep. Dominicana 15:00
|Sky Sports Norte
|Caribe (Otros)
|Jamaica 14:00, Bahamas 15:00
|Bluu
|Caribe Francés
|Martinica 16:00, Guayana Francesa 17:00
|VPN
|Sudamérica
|Perú, Colombia
|15:00
|Disney+ Premium y ESPN
|Venezuela, Chile
|16:00 h (Caracas), 17:00 (Santiago)
|Disney+ Premium, ESPN e inter (solo en Venezuela)
|Argentina, Uruguay
|17:00 h
|Disney+ Premium y ESPN
|Brasil
|Brasilia, 17:00
|Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y ESPN
|Bolivia
|16:00 h (estimado)
|Disney+ Premium y ESPN
|Europa (Franja 20:00 - 21:00)
|Islandia
|20:00
|Bet365
|Reino Unido e Irlanda
|20:00
|Premier Sports Player y Premier Sports 1
|Portugal
|20:00
|DAZN y DAZN Eleven 2
|España
|21:00
|Movistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar HD
|Francia
|21:00
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
|Bélgica, Alemania, Austria, Italia
|21:00
|DAZN
|Suiza
|21:00
|Blue Sport y Blue Sport D 1
|Países Bajos
|21:00
|Ziggo Sport 2
|Noruega
|21:00
|TV 2 Play
|Suecia
|21:00
|TV4 Play, Discovery+ y TV12
|Dinamarca
|21:00
|TV2 Play y TV2 Sport X
|Polonia
|21:00
|Canal+ y Eleven Sports 2
|Chequia y Eslovaquia
|21:00
|OnePlay, Nova Sport 5 y Voyo
|Hungría
|21:00
|TV2 Play Premium y Spíler2
|Albania
|21:00
|SuperSport 2 Digitalb
|Europa (Franja 22:00 - 23:00)
|Finlandia
|22:00
|MTV Katsomo y MTV Urheilu 1
|Ucrania
|22:00
|Megogo y MEGOGO Football 1
|Rumania
|22:00
|Digi Online y Digi Sport 2 Romania
|Bulgaria
|22:00
|MAX Sport 4
|Grecia
|22:00
|Nova Sports 1
|Chipre
|22:00
|VPN
|Israel
|22:00
|Bet365
|Rusia
|Moscú, 23:00
|Okko Sport
|África
|Norte de África
|Marruecos 21:00, Egipto 22:00
|beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English
|África Subsahariana
|Senegal, Ghana 20:00 h; Nigeria, Camerún 21:00 h; Sudáfrica, Zambia 22:00 h; Etiopía 23:00 h
|DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, Startimes Sports Premium y SuperSport GOtv LaLiga
|Asia y Oceanía
|Países Árabes e Irán
|La Meca 23:00, Irán 23:30
|beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English
|Pakistán
|1:00 a. m. (Lun 24/11)
|FanCode y Begin
|India
|1:30 a. m. (Lun 24/11)
|Fancode
|Bangladesh, Bután
|2:00 a. m. (Lun 24/11)
|FanCode y Begin
|Sudeste Asiático
|Camboya, Tailandia, Indonesia 3:00 a. m. (Lun 24/11); Filipinas 4:00 a. m. (Lun 24/11)
|beIN Sports Connect, beIN Sports 1, AIS Play (solo en Tailandia) y Vidio (solo en Indonesia) / beIN Sports Connect y beIN Sports 1
|China
|4:00 a. m. (Lun 24/11)
|iQiyi, ZhiBo8 y QQ Sports Live
|Japón
|5:00 a. m. (Lun 24/11)
|DAZN y U-NEXT
|Australia y Nueva Zelanda
|Perth 4:00 h (Lun 24/11), Sídney 7:00 h (Lun 24/11), Nueva Zelanda 9:00 h (Lun 24/11)
|beIN Sports Connect y beIN SPORTS 2 / beIN Sports Connect
|Islas del Pacífico
|Papúa Nueva Guinea 6:00 a. m. (Lun 24/11), Fiyi 8:00 a. m. (Lun 24/11)
|VPN
Hora, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Girona en vivo online
- Fecha: Domingo, 30 de noviembre de 2025
- Partido: Real Madrid vs. Girona
- Jornada: 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026
- Lugar: Estadio Montilivi de Girona, España