Real Madrid vs. Girona. Partido clave de LaLiga hoy 30 de noviembre. A qué hora juega y qué canal transmite EN VIVO en España, México y USA. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
El Real Madrid enfrentará un crucial desafío en la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025/2026 al visitar al Girona en el Estadio de Montilivi, que se vestirá de gala para recibir al líder del fútbol español y ser escenario de un vibrante espectáculo del campeonato doméstico. Este enfrentamiento es vital para los Merengues, que buscan mantenerse firmes en la lucha por el liderato después de haber jugado recientemente contra el Elche. Por su parte, el conjunto gerundense llega al duelo tras medirse al Betis en el Villamarín y buscará dar la sorpresa en casa para escalar posiciones en la tabla. El encuentro entre Girona y Real Madrid, correspondiente a la jornada 14, se disputará el domingo 30 de noviembre. El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas (horario peninsular español). Este esperado enfrentamiento se jugará este domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular), 14:00 (Tiempo del Centro de México) y 15:00 ET / 12:00 PT (Estados Unidos). Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.

Real Madrid lidera la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 32 puntos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook
A qué hora juega Real Madrid vs. Girona EN VIVO por LaLiga

Continente/RegiónPaís/TerritorioHora LocalCanales de Transmisión
América del Norte y CentralCanadáVancouver 12:00 h, Montreal 15:00 hTSN+ (inglés)
Estados Unidos y Puerto RicoLos Ángeles 12:00 p. m., Nueva York 3:00 p. m., Puerto Rico 4:00 p. m.ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App, ABC y ESPN Deportes / ABC, NAICOM y ESPN Deportes
MéxicoCiudad de México, 14:00Sky Sports y Sky+
CentroaméricaCosta Rica 14:00, Panamá 15:00Sky Sports Norte
Caribe (Español)Rep. Dominicana 15:00Sky Sports Norte
Caribe (Otros)Jamaica 14:00, Bahamas 15:00Bluu
Caribe FrancésMartinica 16:00, Guayana Francesa 17:00VPN
SudaméricaPerú, Colombia15:00Disney+ Premium y ESPN
Venezuela, Chile16:00 h (Caracas), 17:00 (Santiago)Disney+ Premium, ESPN e inter (solo en Venezuela)
Argentina, Uruguay17:00 hDisney+ Premium y ESPN
BrasilBrasilia, 17:00Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play y ESPN
Bolivia16:00 h (estimado)Disney+ Premium y ESPN
Europa (Franja 20:00 - 21:00)Islandia20:00Bet365
Reino Unido e Irlanda20:00Premier Sports Player y Premier Sports 1
Portugal20:00DAZN y DAZN Eleven 2
España21:00Movistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar HD
Francia21:00beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
Bélgica, Alemania, Austria, Italia21:00DAZN
Suiza21:00Blue Sport y Blue Sport D 1
Países Bajos21:00Ziggo Sport 2
Noruega21:00TV 2 Play
Suecia21:00TV4 Play, Discovery+ y TV12
Dinamarca21:00TV2 Play y TV2 Sport X
Polonia21:00Canal+ y Eleven Sports 2
Chequia y Eslovaquia21:00OnePlay, Nova Sport 5 y Voyo
Hungría21:00TV2 Play Premium y Spíler2
Albania21:00SuperSport 2 Digitalb
Europa (Franja 22:00 - 23:00)Finlandia22:00MTV Katsomo y MTV Urheilu 1
Ucrania22:00Megogo y MEGOGO Football 1
Rumania22:00Digi Online y Digi Sport 2 Romania
Bulgaria22:00MAX Sport 4
Grecia22:00Nova Sports 1
Chipre22:00VPN
Israel22:00Bet365
RusiaMoscú, 23:00Okko Sport
ÁfricaNorte de ÁfricaMarruecos 21:00, Egipto 22:00beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English
África SubsaharianaSenegal, Ghana 20:00 h; Nigeria, Camerún 21:00 h; Sudáfrica, Zambia 22:00 h; Etiopía 23:00 hDStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, Startimes Sports Premium y SuperSport GOtv LaLiga
Asia y OceaníaPaíses Árabes e IránLa Meca 23:00, Irán 23:30beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English
Pakistán1:00 a. m. (Lun 24/11)FanCode y Begin
India1:30 a. m. (Lun 24/11)Fancode
Bangladesh, Bután2:00 a. m. (Lun 24/11)FanCode y Begin
Sudeste AsiáticoCamboya, Tailandia, Indonesia 3:00 a. m. (Lun 24/11); Filipinas 4:00 a. m. (Lun 24/11)beIN Sports Connect, beIN Sports 1, AIS Play (solo en Tailandia) y Vidio (solo en Indonesia) / beIN Sports Connect y beIN Sports 1
China4:00 a. m. (Lun 24/11)iQiyi, ZhiBo8 y QQ Sports Live
Japón5:00 a. m. (Lun 24/11)DAZN y U-NEXT
Australia y Nueva ZelandaPerth 4:00 h (Lun 24/11), Sídney 7:00 h (Lun 24/11), Nueva Zelanda 9:00 h (Lun 24/11)beIN Sports Connect y beIN SPORTS 2 / beIN Sports Connect
Islas del PacíficoPapúa Nueva Guinea 6:00 a. m. (Lun 24/11), Fiyi 8:00 a. m. (Lun 24/11)VPN
Girona FC se coloca en el puesto décimo octavo de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 11 unidades. | Crédito: Girona FC / Facebook
Hora, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Girona en vivo online

  • Fecha: Domingo, 30 de noviembre de 2025
  • Partido: Real Madrid vs. Girona
  • Jornada: 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026
  • Lugar: Estadio Montilivi de Girona, España
