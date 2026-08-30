El Real Madrid vuelve a escena este domingo con el objetivo de mantener su buen arranque en LaLiga 2026-27 y prolongar las sensaciones que dejó en su reciente goleada ante la Real Sociedad. El equipo de José Mourinho recibe al Málaga en el Santiago Bernabéu, en un duelo que encuentra al conjunto blanco en un momento de confianza y al cuadro andaluz decidido a competir sin renunciar a su propuesta.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Málaga EN VIVO hoy por LaLiga 2026? El encuentro se disputará este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu. La transmisión estará disponible en distintos canales y plataformas de streaming en Latinoamérica, Estados Unidos y España.
En Estados Unidos, Real Madrid vs. Málaga se podrá seguir por ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y ESPN App. En México, la señal estará disponible a través de Sky Sports México e izzi, mientras que Sky+ ofrecerá la alternativa para seguir el partido por streaming.
La oferta cambia según el país en Centroamérica y el Caribe. Panamá, por ejemplo, contará con ViX, Sky Sports Norte y Rush Sports 3, mientras que Costa Rica y República Dominicana tendrán entre sus alternativas a ViX y Sky Sports Norte.
En España, el duelo entre Real Madrid y Málaga comenzará a las 17:00 horas y podrá seguirse mediante las señales de Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV.
Para buena parte de Sudamérica, DIRECTV Sports (Canales 610 SD y 1610 HD) y DGO concentrarán la transmisión del partido. La señal llegará a países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Bolivia, con las respectivas versiones de DIRECTV Sports y DGO según cada mercado.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|17:00 horas
|M+ LALIGA TV
|Movistar Plus+
|México
|09:00 horas
|Sky Sports México, izzi
|Sky+
|Guatemala
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|El Salvador
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Honduras
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Nicaragua
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Costa Rica
|09:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Panamá
|10:00 horas
|Sky Sports Norte, Rush Sports 3
|ViX
|Colombia
|10:00 horas
|DIRECTV Sports Colombia
|DGO
|Ecuador
|10:00 horas
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO
|Perú
|10:00 horas
|DIRECTV Sports Perú
|DGO
|Estados Unidos
|11:00 a. m. ET / 8:00 a. m. PT
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Cuba
|11:00 horas
|—
|—
|República Dominicana
|11:00 horas
|Sky Sports Norte
|ViX
|Puerto Rico
|11:00 horas
|ESPN Deportes, NAICOM
|—
|Venezuela
|11:00 horas
|DIRECTV Sports Venezuela, inter
|DGO
|Bolivia
|11:00 horas
|DIRECTV Sports Bolivia
|DGO
|Paraguay
|11:00 horas
|DIRECTV Sports Paraguay
|DGO
|Argentina
|12:00 horas
|DIRECTV Sports Argentina
|DGO
|Uruguay
|12:00 horas
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO
|Brasil
|12:00 horas
|ESPN Brasil
|Disney+
|Chile
|12:00 horas
|DIRECTV Sports Chile
|DGO