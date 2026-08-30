MADRID (ESPAÑA), 30/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Real Madrid vs. Málaga EN VIVO ONLINE ENDIRECTO hoy por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
MADRID (ESPAÑA), 30/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Real Madrid vs. Málaga EN VIVO ONLINE ENDIRECTO hoy por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El Real Madrid vuelve a escena este domingo con el objetivo de mantener su buen arranque en LaLiga 2026-27 y prolongar las sensaciones que dejó en su reciente goleada ante la Real Sociedad. El equipo de José Mourinho recibe al Málaga en el Santiago Bernabéu, en un duelo que encuentra al conjunto blanco en un momento de confianza y al cuadro andaluz decidido a competir sin renunciar a su propuesta.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Málaga EN VIVO hoy por LaLiga 2026? El encuentro se disputará este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu. La transmisión estará disponible en distintos canales y plataformas de streaming en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

En Estados Unidos, Real Madrid vs. Málaga se podrá seguir por ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y ESPN App. En México, la señal estará disponible a través de Sky Sports México e izzi, mientras que Sky+ ofrecerá la alternativa para seguir el partido por streaming.

La oferta cambia según el país en Centroamérica y el Caribe. Panamá, por ejemplo, contará con ViX, Sky Sports Norte y Rush Sports 3, mientras que Costa Rica y República Dominicana tendrán entre sus alternativas a ViX y Sky Sports Norte.

En España, el duelo entre Real Madrid y Málaga comenzará a las 17:00 horas y podrá seguirse mediante las señales de Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV.

Para buena parte de Sudamérica, DIRECTV Sports (Canales 610 SD y 1610 HD) y DGO concentrarán la transmisión del partido. La señal llegará a países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Bolivia, con las respectivas versiones de DIRECTV Sports y DGO según cada mercado.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
España17:00 horasM+ LALIGA TVMovistar Plus+
México09:00 horasSky Sports México, izziSky+
Guatemala09:00 horasSky Sports NorteViX
El Salvador09:00 horasSky Sports NorteViX
Honduras09:00 horasSky Sports NorteViX
Nicaragua09:00 horasSky Sports NorteViX
Costa Rica09:00 horasSky Sports NorteViX
Panamá10:00 horasSky Sports Norte, Rush Sports 3ViX
Colombia10:00 horasDIRECTV Sports ColombiaDGO
Ecuador10:00 horasDIRECTV Sports EcuadorDGO
Perú10:00 horasDIRECTV Sports PerúDGO
Estados Unidos11:00 a. m. ET / 8:00 a. m. PTESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Cuba11:00 horas
República Dominicana11:00 horasSky Sports NorteViX
Puerto Rico11:00 horasESPN Deportes, NAICOM
Venezuela11:00 horasDIRECTV Sports Venezuela, interDGO
Bolivia11:00 horasDIRECTV Sports BoliviaDGO
Paraguay11:00 horasDIRECTV Sports ParaguayDGO
Argentina12:00 horasDIRECTV Sports ArgentinaDGO
Uruguay12:00 horasDIRECTV Sports UruguayDGO
Brasil12:00 horasESPN BrasilDisney+
Chile12:00 horasDIRECTV Sports ChileDGO
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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