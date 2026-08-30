El Real Madrid vuelve a escena este domingo con el objetivo de mantener su buen arranque en LaLiga 2026-27 y prolongar las sensaciones que dejó en su reciente goleada ante la Real Sociedad. El equipo de José Mourinho recibe al Málaga en el Santiago Bernabéu, en un duelo que encuentra al conjunto blanco en un momento de confianza y al cuadro andaluz decidido a competir sin renunciar a su propuesta.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Málaga EN VIVO hoy por LaLiga 2026? El encuentro se disputará este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu. La transmisión estará disponible en distintos canales y plataformas de streaming en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

En Estados Unidos, Real Madrid vs. Málaga se podrá seguir por ESPN Deportes, además de las plataformas ESPN+, fuboTV y ESPN App. En México, la señal estará disponible a través de Sky Sports México e izzi, mientras que Sky+ ofrecerá la alternativa para seguir el partido por streaming.

La oferta cambia según el país en Centroamérica y el Caribe. Panamá, por ejemplo, contará con ViX, Sky Sports Norte y Rush Sports 3, mientras que Costa Rica y República Dominicana tendrán entre sus alternativas a ViX y Sky Sports Norte.

En España, el duelo entre Real Madrid y Málaga comenzará a las 17:00 horas y podrá seguirse mediante las señales de Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV.

Para buena parte de Sudamérica, DIRECTV Sports (Canales 610 SD y 1610 HD) y DGO concentrarán la transmisión del partido. La señal llegará a países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Bolivia, con las respectivas versiones de DIRECTV Sports y DGO según cada mercado.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING España 17:00 horas M+ LALIGA TV Movistar Plus+ México 09:00 horas Sky Sports México, izzi Sky+ Guatemala 09:00 horas Sky Sports Norte ViX El Salvador 09:00 horas Sky Sports Norte ViX Honduras 09:00 horas Sky Sports Norte ViX Nicaragua 09:00 horas Sky Sports Norte ViX Costa Rica 09:00 horas Sky Sports Norte ViX Panamá 10:00 horas Sky Sports Norte, Rush Sports 3 ViX Colombia 10:00 horas DIRECTV Sports Colombia DGO Ecuador 10:00 horas DIRECTV Sports Ecuador DGO Perú 10:00 horas DIRECTV Sports Perú DGO Estados Unidos 11:00 a. m. ET / 8:00 a. m. PT ESPN Deportes ESPN+, fuboTV, ESPN App Cuba 11:00 horas — — República Dominicana 11:00 horas Sky Sports Norte ViX Puerto Rico 11:00 horas ESPN Deportes, NAICOM — Venezuela 11:00 horas DIRECTV Sports Venezuela, inter DGO Bolivia 11:00 horas DIRECTV Sports Bolivia DGO Paraguay 11:00 horas DIRECTV Sports Paraguay DGO Argentina 12:00 horas DIRECTV Sports Argentina DGO Uruguay 12:00 horas DIRECTV Sports Uruguay DGO Brasil 12:00 horas ESPN Brasil Disney+ Chile 12:00 horas DIRECTV Sports Chile DGO