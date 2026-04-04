El Real Madrid choca con el Mallorca en el Campo de fútbol Son Moix por la Fecha 30 de LaLiga EA Sports 2026. Este es un partido imperdible. Dicho ello, aquí conocerás a qué hora sonó el pitazo inicial y qué canales de televisión transmiten el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Luego de derrotar 3-2 al Atlético de Madrid en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo, pero ahora de visita. Sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a sumar de a tres, sobre todo porque viene de caer 2-1 ante el Elche en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Mallorca en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2026 este sábado 4 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:15 am
- Estados Unidos (CT): 9:15 am
- Estados Unidos (MT): 8:15 am
- Estados Unidos (PT): 7:15 am
- México (CDMX): 8:15 am
- España: 4:15 pm
- Puerto Rico: 10:15 am
- República Dominicana: 10:15 am
- Panamá: 9:15 am
- Costa Rica: 8:15 am
- El Salvador: 8:15 am
- Guatemala: 8:15 am
- Honduras: 8:15 am
- Nicaragua: 8:15 am
- Argentina: 11:15 am
- Brasil (Brasilia): 11:15 am
- Uruguay: 11:15 am
- Chile (Santiago): 11:15 am
- Paraguay: 11:15 am
- Bolivia: 10:15 am
- Venezuela: 10:15 am
- Ecuador: 9:15 am
- Perú: 9:15 am
- Colombia: 9:15 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Mallorca?
Este sábado 4 de abril se podrá ver el Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga EA Sports 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD, Vamos 2
- Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte