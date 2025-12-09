Dónde ver el partidazo Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO el 10 de diciembre en TV y online desde México, USA y España. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Dónde ver el partidazo Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO el 10 de diciembre en TV y online desde México, USA y España. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Real Madrid y el Manchester City se enfrentarán este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 hrs (horario peninsular español) / 3pm ET, en lo que promete ser un choque estelar por la Jornada 6 de la UEFA Champions League 2025/26. El equipo merengue, que actualmente ocupa la quinta posición con 12 puntos, llega al clásico europeo con el impulso de una victoria memorable 4-3 contra Olympiacos, donde Kylian Mbappé brilló con un póker histórico, incluyendo el hat-trick más rápido de su carrera. Por su parte, el Manchester City, noveno con 10 unidades, viene de una sorprendente derrota 2-0 ante el Bayer Leverkusen, un resultado marcado por la rotación masiva de Pep Guardiola, quien realizó diez cambios en el once titular. Esta caída fue, además, la derrota número 100 de Guardiola en Champions al mando del City y su primer tropiezo en casa durante la fase de grupos desde 2018. Ambos gigantes buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria de prestigio y un impulso anímico de cara a los octavos de final. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

Real Madrid figura en el puesto 5 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 12 puntos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook
Real Madrid figura en el puesto 5 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 12 puntos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Manchester City como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra los citizens.

En México, el enfrentamiento entre Real Madrid Club de Fútbol y Manchester City Football Club se podrá disfrutar por FOX One.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Real Madrid-Man City en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Real Madrid vs. Manchester City se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Man City se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Real Madrid y Manchester City en Paramount+ y DAZN.

Manchester City figura en el puesto 9 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 10 puntos. | Crédito: Manchester City / Facebook
Manchester City figura en el puesto 9 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 10 puntos. | Crédito: Manchester City / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid Madrid vs. Olympiacos por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España9:00 pmMovistar+
Reino Unido8:00 pmdiscovery+, discovery+ App y TNT Sports 1
Estados Unidos3:00 pm ET / 12:00 pm PTParamount+ y DAZN
México2:00 pmFOX One
Costa Rica2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras2:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú3:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN
Colombia3:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN
Ecuador3:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN
Panamá3:00 pmBluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
República Dominicana4:00 pmDisney+ Premium Norte y ESPN Norte
Venezuela4:00 pmDisney+ Premium Sur, inter y ESPN
Bolivia4:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Chile5:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Argentina5:00 pmDisney+ Premium
Paraguay5:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Uruguay5:00 pmDisney+ Premium y ESPN
Brasil5:00 pmZapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC