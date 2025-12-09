El Real Madrid y el Manchester City se enfrentarán este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 hrs (horario peninsular español) / 3pm ET , en lo que promete ser un choque estelar por la Jornada 6 de la UEFA Champions League 2025/26. El equipo merengue, que actualmente ocupa la quinta posición con 12 puntos, llega al clásico europeo con el impulso de una victoria memorable 4-3 contra Olympiacos, donde Kylian Mbappé brilló con un póker histórico, incluyendo el hat-trick más rápido de su carrera. Por su parte, el Manchester City, noveno con 10 unidades, viene de una sorprendente derrota 2-0 ante el Bayer Leverkusen, un resultado marcado por la rotación masiva de Pep Guardiola, quien realizó diez cambios en el once titular. Esta caída fue, además, la derrota número 100 de Guardiola en Champions al mando del City y su primer tropiezo en casa durante la fase de grupos desde 2018. Ambos gigantes buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria de prestigio y un impulso anímico de cara a los octavos de final. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

Real Madrid figura en el puesto 5 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 12 puntos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Real Madrid ante Manchester City como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra los citizens.

En México, el enfrentamiento entre Real Madrid Club de Fútbol y Manchester City Football Club se podrá disfrutar por FOX One.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Real Madrid-Man City en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Real Madrid vs. Manchester City se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Man City se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Real Madrid y Manchester City en Paramount+ y DAZN.

Manchester City figura en el puesto 9 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 10 puntos. | Crédito: Manchester City / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid Madrid vs. Olympiacos por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:00 pm Movistar+ Reino Unido 8:00 pm discovery+, discovery+ App y TNT Sports 1 Estados Unidos 3:00 pm ET / 12:00 pm PT Paramount+ y DAZN México 2:00 pm FOX One Costa Rica 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 2:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú 3:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN Colombia 3:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN Ecuador 3:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN Panamá 3:00 pm Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte República Dominicana 4:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Venezuela 4:00 pm Disney+ Premium Sur, inter y ESPN Bolivia 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN Chile 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN Argentina 5:00 pm Disney+ Premium Paraguay 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN Uruguay 5:00 pm Disney+ Premium y ESPN Brasil 5:00 pm Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go