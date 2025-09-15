Real Madrid debuta este martes 16 de septiembre en la Champions League 2025-26 contra el Marsella en el Santiago Bernabéu. El equipo de Xabi Alonso inicia su camino tras quedar eliminado en cuartos de final la temporada pasada. Los franceses regresan al torneo con Aubameyang como principal figura ofensiva. El historial favorece ampliamente a los blancos con cuatro victorias en cuatro partidos. Aquí te contamos los horarios y canales para seguir el encuentro EN VIVO.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Marsella hoy?

España: 21:00

21:00 México (CDMX): 13:00

13:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Argentina: 16:00

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Marsella EN VIVO?

Televisión:

España: Movistar Liga de Campeones

México: TNT Sports

Argentina: ESPN

Streaming online:

España: Movistar Plus+

México: HBO Max

Estados Unidos: Paramount+ (con prueba gratuita)

Argentina: Disney+, DGo, Flow, Telecentro Play

Real Madrid vs. Marsella: partidazo a la vista

El equipo blanco ha ganado los cuatro partidos oficiales que disputó frente al Marsella en Champions League: dos en la edición 2003/04 y dos en la 2009/10, siempre en fase de grupos. Ahora, con Xabi Alonso en el banquillo, buscará ampliar su dominio ante un rival que regresa al torneo tras quedar subcampeón en la Ligue 1 y que ya sabe lo que es ganar la Orejona (1992/93).