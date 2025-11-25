Luego de un derbi para el olvido, Xabi Alonso y sus dirigidos van en busca de una victoria para ‘lavarse la cara’ y olvidar el mal rato del torneo local. Real Madrid juega contra Kairat Almaty por la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League, un encuentro que se disputará en el Ortalyq Stadion hoy, martes 30 de septiembre, a partir de las 6:15 p.m. (horario peninsular). Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te detallamos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Olympiacos ante Real Madrid como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘merengues’ en acción contra los Erythrolefki.
En México, el enfrentamiento entre Olympiakos Fútbol Club y Real Madrid CF se podrá disfrutar por Caliente TV y FOX One.
En Latinoamérica, ESPN, ESPN2 y Disney Plus Premium transmitirán el Olympiacos-Real Madrid en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Olympiacos vs. Real Madrid se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.
En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Kairat y Real Madrid se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.
Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Olympiacos y Real Madrid en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y UniMás.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid Madrid vs. Olympiacos por fase de liga de la Champions League 2025-26?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|9:00 pm
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
|Grecia
|9:00 pm
|MEGA Channel y Cosmote Sport 2 HD
|Estados Unidos
|3:00 pm ET / 12:00 pm PT
|Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y UniMás
|México
|2:00 pm
|Caliente TV y FOX One
|Costa Rica
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Nicaragua
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|El Salvador
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Guatemala
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Honduras
|2:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Perú
|3:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN2
|Colombia
|3:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN2
|Ecuador
|3:00 pm
|Disney+ Premium Sur y ESPN2
|Panamá
|3:00 pm
|Bluu, Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|República Dominicana
|4:00 pm
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|Puerto Rico
|4:00 pm
|ViX, NAICOM y UniMás
|Venezuela
|4:00 pm
|Disney+ Premium Sur, inter y ESPN2
|Bolivia
|4:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Chile
|5:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Argentina
|5:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN
|Paraguay
|5:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Uruguay
|5:00 pm
|Disney+ Premium y ESPN2
|Brasil
|5:00 pm
|Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go
La UEFA ha seleccionado al inglés Michael Oliver para dirigir el encuentro entre el Olympiacos y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. En cuanto al VAR, el responsable será el escocés Andrew Dallas. Su función será crucial: examinar cualquier acción controvertida y, si es preciso, notificar a Oliver para que revise la jugada en la pantalla ubicada junto a los banquillos del Estadio Georgios Karaiskakis.