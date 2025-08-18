El Real Madrid inicia su camino en LaLiga 2025-26. Sigue en vivo el debut del equipo merengue contra Osasuna. | Crédito: realmadrid.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Real Madrid y el Osasuna se verán las caras en uno de los encuentros más atractivos de la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26 este martes 19 de agosto, en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego entre merengues y rojillos? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido de los conjuntos dirigidos por Xabi Alonso y Alessio Lisci, según el país donde te localices.

En España, el duelo Real Madrid-Osasuna se jugará a partir de las 21:00 en la hora peninsular (20:30 en Islas Canarias) y se transmite en directo y online por DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del partido Real Madrid vs. Osasuna en DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

TiGo Sports se encargará de emitir las imágenes del cotejo en Bolivia.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Real Madrid ante Osasuna en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga? Lista de países del mundo

Real Madrid y Osasuna se enfrentarán este martes 19 de agosto por la jornada inaugural de LaLiga 2025-26 en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Consulta los horarios y canales para seguir el juego:

PaísesHorarioCanales TV / streaming
España21:00DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos3:00 pm ET / 12:00 pm PTESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México1:00 pmSky+ y Sky Sports
El Salvador1:00 pmSky Sports Norte
Costa Rica1:00 pmSky Sports Norte
Nicaragua1:00 pmSky Sports Norte
Guatemala1:00 pmSky Sports Norte
Honduras1:00 pmSky Sports Norte
Panamá2:00 pmSky Sports Norte
Perú2:00 pmDGO y DIRECTV Sports
Ecuador2:00 pmDGO y DIRECTV Sports
Colombia2:00 pmDGO y DIRECTV Sports
Canadá3:00 pmTSN+ y Amazon Prime Video
Puerto Rico3:00 pmNAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports
Cuba3:00 pmTele Rebelde
Bolivia3:00 pmTiGo Sports
Rep. Dominicana3:00 pmSky Sports Norte
Venezuela3:00 pmDGO, inter y DIRECTV Sports
Chile3:00 pmDGO y DIRECTV Sports
Argentina4:00 pmDGO y DIRECTV Sports
Uruguay4:00 pmDGO y DIRECTV Sports
Reino Unido8:00 pmPremier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV y Premier Sports 2
Irlanda8:00 pmPremier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV y Premier Sports 2
Alemania9:00 pmDAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Suiza9:00 pmBlue Sport y Blue Sport D 1
Austria9:00 pmDAZN, Sky Go y DAZN1
Italia9:00 pmDAZN
Francia9:00 pmbeIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
