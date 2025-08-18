El Real Madrid y el Osasuna se verán las caras en uno de los encuentros más atractivos de la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26 este martes 19 de agosto, en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego entre merengues y rojillos? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido de los conjuntos dirigidos por Xabi Alonso y Alessio Lisci, según el país donde te localices.

En España, el duelo Real Madrid-Osasuna se jugará a partir de las 21:00 en la hora peninsular (20:30 en Islas Canarias) y se transmite en directo y online por DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del partido Real Madrid vs. Osasuna en DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

TiGo Sports se encargará de emitir las imágenes del cotejo en Bolivia.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Real Madrid ante Osasuna en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga? Lista de países del mundo

Real Madrid y Osasuna se enfrentarán este martes 19 de agosto por la jornada inaugural de LaLiga 2025-26 en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Consulta los horarios y canales para seguir el juego:

Países Horario Canales TV / streaming España 21:00 DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos 3:00 pm ET / 12:00 pm PT ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 1:00 pm Sky+ y Sky Sports El Salvador 1:00 pm Sky Sports Norte Costa Rica 1:00 pm Sky Sports Norte Nicaragua 1:00 pm Sky Sports Norte Guatemala 1:00 pm Sky Sports Norte Honduras 1:00 pm Sky Sports Norte Panamá 2:00 pm Sky Sports Norte Perú 2:00 pm DGO y DIRECTV Sports Ecuador 2:00 pm DGO y DIRECTV Sports Colombia 2:00 pm DGO y DIRECTV Sports Canadá 3:00 pm TSN+ y Amazon Prime Video Puerto Rico 3:00 pm NAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports Cuba 3:00 pm Tele Rebelde Bolivia 3:00 pm TiGo Sports Rep. Dominicana 3:00 pm Sky Sports Norte Venezuela 3:00 pm DGO, inter y DIRECTV Sports Chile 3:00 pm DGO y DIRECTV Sports Argentina 4:00 pm DGO y DIRECTV Sports Uruguay 4:00 pm DGO y DIRECTV Sports Reino Unido 8:00 pm Premier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV y Premier Sports 2 Irlanda 8:00 pm Premier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV y Premier Sports 2 Alemania 9:00 pm DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Suiza 9:00 pm Blue Sport y Blue Sport D 1 Austria 9:00 pm DAZN, Sky Go y DAZN1 Italia 9:00 pm DAZN Francia 9:00 pm beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1