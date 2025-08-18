El Real Madrid y el Osasuna se verán las caras en uno de los encuentros más atractivos de la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26 este martes 19 de agosto, en el mítico Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego entre merengues y rojillos? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido de los conjuntos dirigidos por Xabi Alonso y Alessio Lisci, según el país donde te localices.
En España, el duelo Real Madrid-Osasuna se jugará a partir de las 21:00 en la hora peninsular (20:30 en Islas Canarias) y se transmite en directo y online por DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD.
Asimismo, podrás disfrutar del partido Real Madrid vs. Osasuna en DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
TiGo Sports se encargará de emitir las imágenes del cotejo en Bolivia.
En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Real Madrid ante Osasuna en los Estados Unidos y Puerto Rico.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga? Lista de países del mundo
|Países
|Horario
|Canales TV / streaming
|España
|21:00
|DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD
|Estados Unidos
|3:00 pm ET / 12:00 pm PT
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|1:00 pm
|Sky+ y Sky Sports
|El Salvador
|1:00 pm
|Sky Sports Norte
|Costa Rica
|1:00 pm
|Sky Sports Norte
|Nicaragua
|1:00 pm
|Sky Sports Norte
|Guatemala
|1:00 pm
|Sky Sports Norte
|Honduras
|1:00 pm
|Sky Sports Norte
|Panamá
|2:00 pm
|Sky Sports Norte
|Perú
|2:00 pm
|DGO y DIRECTV Sports
|Ecuador
|2:00 pm
|DGO y DIRECTV Sports
|Colombia
|2:00 pm
|DGO y DIRECTV Sports
|Canadá
|3:00 pm
|TSN+ y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|3:00 pm
|NAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports
|Cuba
|3:00 pm
|Tele Rebelde
|Bolivia
|3:00 pm
|TiGo Sports
|Rep. Dominicana
|3:00 pm
|Sky Sports Norte
|Venezuela
|3:00 pm
|DGO, inter y DIRECTV Sports
|Chile
|3:00 pm
|DGO y DIRECTV Sports
|Argentina
|4:00 pm
|DGO y DIRECTV Sports
|Uruguay
|4:00 pm
|DGO y DIRECTV Sports
|Reino Unido
|8:00 pm
|Premier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV y Premier Sports 2
|Irlanda
|8:00 pm
|Premier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV y Premier Sports 2
|Alemania
|9:00 pm
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Suiza
|9:00 pm
|Blue Sport y Blue Sport D 1
|Austria
|9:00 pm
|DAZN, Sky Go y DAZN1
|Italia
|9:00 pm
|DAZN
|Francia
|9:00 pm
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1