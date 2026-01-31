Conoce la hora de inicio y los canales que transmiten el partido de Real Madrid vs. Rayo Vallecano, desde el Santiago Bernabéu, este domingo 1 de febrero de 2026. (Fotos: @RealMadridCF / @RayoVallecano / Composición MAG)
/ Piero Hatto

Es el turno del equipo de Álvaro Arbeloa. Este domingo 1 de febrero de 2026, se vivirá la Jornada 22 de LaLiga de España y el Real Madrid recibirá a Rayo Vallecano, en el Estadio Santiago Bernabéu, un duelo importante si quieren mantenerse bastante cerca del Barcelona o superarlos en caso de un tropiezo de los blaugranas. Aquí te cuento a qué hora inicia y por qué canales podrás mirar el partido de Real Madrid - Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO desde México, España, Estados Unidos y más.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga 2025-26?

Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Rayo Vallecano, este domingo 1 de febrero a partir de las 2:00 p.m. de España, 7:00 a.m. Ciudad de México o 8:00 a.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Sigue el minuto a minuto de este importante juego de la Jornada 22 de LaLiga 2025-26, donde los merengues de Álvaro Arbeloa están al acecho del líder Barcelona.

PaísHorario
Argentina5:00 p.m.
Bolivia4:00 p.m.
Chile5:00 p.m.
Colombia3:00 p.m.
Ecuador3:00 p.m.
Centroamérica2:00 p.m.
Paraguay5:00 p.m.
Perú3:00 p.m.
Uruguay5:00 p.m.
Venezuela4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Rayo Vallecano a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

PaísCanales de TV
ArgentinaESPN y Disney Plus
BoliviaESPN y Disney Plus
ChileESPN y Disney Plus
ColombiaESPN y Disney Plus
EcuadorESPN y Disney Plus
CentroaméricaSky Sports HD
ParaguayESPN y Disney Plus
PerúESPN y Disney Plus
UruguayESPN y Disney Plus
VenezuelaESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026
  • Lugar: Estadio Santiago Bernbaéu, Madrid
  • Horario: 8:00 a.m. ET / 2:00 p.m. España / 7:00 a.m. CDMX
  • Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)
