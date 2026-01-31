Es el turno del equipo de Álvaro Arbeloa. Este domingo 1 de febrero de 2026, se vivirá la Jornada 22 de LaLiga de España y el Real Madrid recibirá a Rayo Vallecano, en el Estadio Santiago Bernabéu, un duelo importante si quieren mantenerse bastante cerca del Barcelona o superarlos en caso de un tropiezo de los blaugranas. Aquí te cuento a qué hora inicia y por qué canales podrás mirar el partido de Real Madrid - Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO desde México, España, Estados Unidos y más .

El partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga 2025-26?

Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Rayo Vallecano, este domingo 1 de febrero a partir de las 2:00 p.m. de España, 7:00 a.m. Ciudad de México o 8:00 a.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Sigue el minuto a minuto de este importante juego de la Jornada 22 de LaLiga 2025-26, donde los merengues de Álvaro Arbeloa están al acecho del líder Barcelona.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Rayo Vallecano a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina ESPN y Disney Plus Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus Centroamérica Sky Sports HD Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Domingo 1 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernbaéu, Madrid

Estadio Santiago Bernbaéu, Madrid Horario: 8:00 a.m. ET / 2:00 p.m. España / 7:00 a.m. CDMX

8:00 a.m. ET / 2:00 p.m. España / 7:00 a.m. CDMX Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA)

Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)