En el que será su segundo encuentro en la semana tras su debut en la Champions League ante Olympique de Marsella, el Real Madrid recibe al Espanyol este sábado 20 de septiembre en el Santiago Bernabéu por la jornada 5 de LALIGA EA SPORTS 2025/2026. Después de su último encuentro como visitante frente a la Real Sociedad, los merengues buscan una victoria en casa para consolidarse en el liderato de la tabla. Por su parte, el equipo de ‘Los Pericos’ llega al encuentro tras haber jugado contra el Mallorca, con la esperanza de conseguir un resultado positivo frente a uno de los gigantes de la liga española y mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación. A continuación, te contamos cuál es la hora de inicio del partido y los canales de TV para seguir el juego Real Madrid vs. RCD Espanyol desde España, México y Estados Unidos .

Real Madrid recibe a RCDE Espanyol en el Santiago Bernabéu por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook

¿A qué hora juega Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO en USA, España y México?

La transmisión del juego Real Madrid vs. RCD Espanyol en España será a partir de las 4:15 p.m. horario peninsular, mientras que en México iniciará desde las 8:15 a.m. CDMX y en Estados Unidos será desde las 10:15 a.m. Tiempo del Este. Aquí te dejo con todas las zonas horarias desde USA para que puedas seguir el juego minuto a minuto.

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 10:15 a.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:15 a.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:15 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:15 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

RCD Espanyol visita a Real Madrid en el Bernabéu por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: RCD Espanyol de Barcelona / Facebook

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO desde USA, España y México?

Este sábado 20 de septiembre, podrás seguir el juego de Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD en España, ESPN Select / ESPN App en Estados Unidos y Sky Sports / Sky+ en México . Estas son las opciones oficiales para seguir el enfrentamiento desde el Bernabéu de los merengues, que afrontan un exigente calendario con siete encuentros en tres semanas: cinco jornadas de LaLiga y dos de la UEFA Champions League.

Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 20 de septiembre de 2025.

Sábado, 20 de septiembre de 2025. Lugar: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Horario: 10:15 a.m. (USA), 4:15 p.m. (España), 8:15 a.m. (México).

10:15 a.m. (USA), 4:15 p.m. (España), 8:15 a.m. (México). Canal TV: ESPN Select y ESPN App (USA), Movistar Plus (España), Sky Sports (México).

Real Madrid recibe a RCD Espanyol este sábado 20 de septiembre en el Santiago Bernabéu por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: GEC