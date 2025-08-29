El conjunto bermellón visita este fin de semana el Santiago Bernabéu en la tercera jornada del campeonato de Liga. Real Madrid vs. RCD Mallorca protagonizan un partido vibrante, el sábado 30 de agosto, a partir de las 9:30 p.m. horario local, 3:30 p.m. ET, 12:30 p.m. PT . El equipo de Xabi Alonso se pone a punto para sumar su tercera victoria antes del primer parón de selecciones de la temporada. Para ver el partido en vivo online por TV y señal online, te comparto la lista de horarios y los canales disponibles para seguir la cobertura completa y en exclusiva desde cualquier dispositivo móvil.

A qué hora juega Real Madrid vs. RCD Mallorca EN VIVO ONLINE

Conoce los horarios desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo para ver el partido entre Real Madrid vs. RCD Mallorca en vivo online, este sábado 30 de agosto.

PAÍS HORARIOS México 1:30 pm El Salvador 1:30 pm Costa Rica 1:30 pm Nicaraguay 1:30 pm Guatemala 1:30 pm Ecuador 2:30 pm Perú 2:30 pm Colombia 2:30 pm Puerto Rico 3:30 pm República Dominicana 3:30 pm Venezuela 3:30 pm Bolivia 3:30 pm Chile 3:30 pm Argentina 4:30 pm Paraguay 4:30 pm Uruguay 4:30 pm Brasil 4:30 pm Estados Unidos 12:30 pm PT / 1:30 pm MT / 2:30 pm CT / 3:30 pm ET Reino Unido 8:30 pm España 9:30 pm Alemania 9:30 pm Italia 9:30 pm

Dónde ver, partido Real Madrid vs. RCD Mallorca EN VIVO ONLINE

Estos son los canales de televisión y señal streaming online que pasarán el partido entre Real Madrid vs. RCD Mallorca en vivo este sábado 30 de agosto desde Estados Unidos, México, España y otros países.

PAÍS CANALES TV / STREAMING España México y países de Centroamérica Estados Unidos ESPN+ Sudamérica ESPN y Disney Plus Premium

Este sábado, Real Madrid y RCD Mallorca se ven las caras en el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports. Como cada jornada, podrás enterarte de toda la información del encuentro desde el Santiago Bernabéu a través de los contenidos publicados en Mag. Además, novedades importantes de cara al compromis.