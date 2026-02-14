¡Duelo de titanes en LaLiga! Mira a qué hora juega el Real Madrid vs. Real Sociedad y qué canales transmiten el partido en EE. UU., México y España hoy 14 de febrero. ¡No te pierdas el fútbol online y sigue cada gol en vivo aquí! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
¡Duelo de titanes en LaLiga! Mira a qué hora juega el Real Madrid vs. Real Sociedad y qué canales transmiten el partido en EE. UU., México y España hoy 14 de febrero. ¡No te pierdas el fútbol online y sigue cada gol en vivo aquí! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Sumar de a tres es la única alternativa de los merengues para arrebatarle el liderato al FC Barcelona. Este sábado 14 de febrero, el Real Madrid recibirá a Real Socidad por la Jornada 24 del fútbol español, con la obligación de conseguir un triunfo para acortar distancias con los azulgranas, quienes apenas les llevan un punto de diferencia. Aquí te detallo a qué hora juegan y qué canales van a transmitir el partido desde el Estadio Santiago Bernabéu.

ESPN y Disney Plus transmite el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad este sábado 14 de febrero por la jornada veinticuatro de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Bernabéu. (Foto: JOSE JORDAN / AFP / composición Mag)
ESPN y Disney Plus transmite el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad este sábado 14 de febrero por la jornada veinticuatro de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Bernabéu. (Foto: JOSE JORDAN / AFP / composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026?

Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Real Sociedad, este sábado 14 de febrero a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 24 de LaLiga de España, donde los merengues siguen a un punto de distancia del puntero Barcelona.

PaísHorario
Argentina5:00 p.m.
Bolivia4:00 p.m.
Chile5:00 p.m.
Colombia3:00 p.m.
Ecuador3:00 p.m.
Centroamérica2:00 p.m.
Paraguay5:00 p.m.
Perú3:00 p.m.
Uruguay5:00 p.m.
Venezuela4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Real Sociedad a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

PaísCanales de TV / Streaming
ArgentinaESPN y Disney+ Premium
BoliviaESPN y Disney+ Premium
ChileESPN y Disney+ Premium
ColombiaESPN y Disney+ Premium
EcuadorESPN y Disney+ Premium
CentroaméricaSky Sports Norte
ParaguayESPN y Disney+ Premium
PerúESPN y Disney+ Premium
UruguayESPN y Disney+ Premium
VenezuelaESPN, Disney+ Premium e inter
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Sábado, 14 de febrero de 2026
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
  • Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2 (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ e Izzi (México) / ESPN Select y Fubo TV (USA)
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista y SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio desde marzo de 2020. Tengo más de 15 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo especializado en la redacción de artículos de actualidad, deportes, ciencia, espectáculos y tecnología para audiencias hispanas en Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC