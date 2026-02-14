Sumar de a tres es la única alternativa de los merengues para arrebatarle el liderato al FC Barcelona. Este sábado 14 de febrero, el Real Madrid recibirá a Real Socidad por la Jornada 24 del fútbol español, con la obligación de conseguir un triunfo para acortar distancias con los azulgranas, quienes apenas les llevan un punto de diferencia. Aquí te detallo a qué hora juegan y qué canales van a transmitir el partido desde el Estadio Santiago Bernabéu.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026?
Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Real Sociedad, este sábado 14 de febrero a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 24 de LaLiga de España, donde los merengues siguen a un punto de distancia del puntero Barcelona.
|País
|Horario
|Argentina
|5:00 p.m.
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Chile
|5:00 p.m.
|Colombia
|3:00 p.m.
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Centroamérica
|2:00 p.m.
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Perú
|3:00 p.m.
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Venezuela
|4:00 p.m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026?
Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Real Sociedad a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).
Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.
|País
|Canales de TV / Streaming
|Argentina
|ESPN y Disney+ Premium
|Bolivia
|ESPN y Disney+ Premium
|Chile
|ESPN y Disney+ Premium
|Colombia
|ESPN y Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN y Disney+ Premium
|Centroamérica
|Sky Sports Norte
|Paraguay
|ESPN y Disney+ Premium
|Perú
|ESPN y Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN y Disney+ Premium
|Venezuela
|ESPN, Disney+ Premium e inter
Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Sábado, 14 de febrero de 2026
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
- Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
- Canal TV: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2 (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
- Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ e Izzi (México) / ESPN Select y Fubo TV (USA)