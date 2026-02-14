Sumar de a tres es la única alternativa de los merengues para arrebatarle el liderato al FC Barcelona. Este sábado 14 de febrero, el Real Madrid recibirá a Real Socidad por la Jornada 24 del fútbol español, con la obligación de conseguir un triunfo para acortar distancias con los azulgranas, quienes apenas les llevan un punto de diferencia. Aquí te detallo a qué hora juegan y qué canales van a transmitir el partido desde el Estadio Santiago Bernabéu.

ESPN y Disney Plus transmite el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad este sábado 14 de febrero por la jornada veinticuatro de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Bernabéu. (Foto: JOSE JORDAN / AFP / composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026?

Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Real Sociedad, este sábado 14 de febrero a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Revisa todos los detalles para que puedas seguir el minuto a minuto de este encuentro por la Jornada 24 de LaLiga de España, donde los merengues siguen a un punto de distancia del puntero Barcelona.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Real Sociedad a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV / Streaming Argentina ESPN y Disney+ Premium Bolivia ESPN y Disney+ Premium Chile ESPN y Disney+ Premium Colombia ESPN y Disney+ Premium Ecuador ESPN y Disney+ Premium Centroamérica Sky Sports Norte Paraguay ESPN y Disney+ Premium Perú ESPN y Disney+ Premium Uruguay ESPN y Disney+ Premium Venezuela ESPN, Disney+ Premium e inter

Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 14 de febrero de 2026

Sábado, 14 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX

3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX Canal TV: M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2 (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)

M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2 (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ e Izzi (México) / ESPN Select y Fubo TV (USA)