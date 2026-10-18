El Real Madrid y el Sevilla protagonizarán un vibrante partido este domingo 18 de octubre, cuando se enfrenten por la Jornada 9 de LaLiga 2026 en el Santiago Bernabéu. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Sevilla en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026 este domingo 18 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:30 pm
- Estados Unidos (CT): 11:30 am
- Estados Unidos (MT): 10:30 am
- Estados Unidos (PT): 9:30 am
- México (CDMX): 10:30 am
- España: 6:30 pm
- Puerto Rico: 12:30 pm
- República Dominicana: 12:30 pm
- Panamá: 11:30 am
- Costa Rica: 10:30 am
- El Salvador: 10:30 am
- Guatemala: 10:30 am
- Honduras: 10:30 am
- Nicaragua: 10:30 am
- Argentina: 1:30 pm
- Brasil (Brasilia): 1:30 pm
- Uruguay: 1:30 pm
- Chile (Santiago): 1:30 pm
- Paraguay: 1:30 pm
- Bolivia: 12:30 pm
- Venezuela: 12:030 pm
- Ecuador: 11:30 am
- Perú: 11:30 am
- Colombia: 11:30 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Sevilla?
Este domingo 18 de octubre se podrá ver el Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
- México: SKY Sports México, Sky+, izzi
- España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: CazéTV
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: SKY Sports Norte, ViX
- El Salvador: SKY Sports Norte, ViX
- Guatemala: SKY Sports Norte, ViX
- Honduras: SKY Sports Norte, ViX
- Panamá: SKY Sports Norte, ViX