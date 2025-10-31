¡El Clásico Regio en la Liga MX! Dónde ver Monterrey vs. Tigres UANL EN VIVO GRATIS por TV abierta (Canal 5 y TUDN) y fútbol online. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook
¡El Clásico Regio en la Liga MX! Dónde ver Monterrey vs. Tigres UANL EN VIVO GRATIS por TV abierta (Canal 5 y TUDN) y fútbol online. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Después de su triunfo en el Clásico español, Real Madrid quiere continuar con su racha de triunfos en el Estadio Santiago Bernabéu cuando reciba este fin de semana al Valencia CF por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. Real Madrid vs. Valencia CF protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha el sábado 1 de noviembre, a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular, 4:00 p.m. ET, 1:00 p.m. PT. El equipo de Xabi Alonso quiere afianzarse en lo más alto de la tabla del torneo español y seguir marcando distancia de su archirrival, FC Barcelona. Para ver el partido en vivo online por TV y señal online, te comparto la lista de horarios y los canales disponibles para seguir la cobertura completa y en exclusiva desde cualquier dispositivo móvil.

Real Madrid lidera la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 27 puntos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook
Real Madrid lidera la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 27 puntos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook

A qué hora juega Real Madrid vs. Valencia CF EN VIVO ONLINE

Conoce los horarios desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo para ver el partido entre Real Madrid vs. Valencia CF en vivo online este sábado 1 de noviembre por la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26.

PAÍSHORARIOS
México2:00 pm
El Salvador2:00 pm
Costa Rica2:00 pm
Nicaraguay1:30 pm
Guatemala2:00 pm
Ecuador3:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Bolivia4:00 pm
Chile5:00 pm
Argentina5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Brasil5:00 pm
Estados Unidos1:00 pm PT / 2:00 pm MT / 3:00 pm CT / 4:00 pm ET
Reino Unido8:00 pm
España9:00 pm
Alemania9:00 pm
Italia9:00 pm
Valencia figura en el puesto 18 de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 9 unidades. | Crédito: Valencia CF / Facebook
Valencia figura en el puesto 18 de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 9 unidades. | Crédito: Valencia CF / Facebook

Dónde ver, partido Real Madrid vs. Valencia CF EN VIVO ONLINE

Estos son los canales de televisión y señal streaming online que pasarán el partido entre Real Madrid vs. Valencia CF en vivo por la Jornada 10 de LaLiga 2025-26 este sábado 1 de noviembre desde Estados Unidos, México, España y otros países.

PAÍSCANALES TV / STREAMING
EspañaMovistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD
México y países de CentroaméricaSKY Sports HD y SKY Plus
Estados UnidosESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
SudaméricaDGO y DIRECTV Sports

Este sábado, Real Madrid y Valencia CF se ven las caras en el partido más esperado de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. Como cada jornada, podrás enterarte de toda la información del encuentro desde el Santiago Bernabéu a través de los contenidos publicados en Mag. Además, novedades importantes de cara al compromiso del torneo español.

SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC