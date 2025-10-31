Después de su triunfo en el Clásico español, Real Madrid quiere continuar con su racha de triunfos en el Estadio Santiago Bernabéu cuando reciba este fin de semana al Valencia CF por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. Real Madrid vs. Valencia CF protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha el sábado 1 de noviembre, a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular, 4:00 p.m. ET, 1:00 p.m. PT. El equipo de Xabi Alonso quiere afianzarse en lo más alto de la tabla del torneo español y seguir marcando distancia de su archirrival, FC Barcelona. Para ver el partido en vivo online por TV y señal online, te comparto la lista de horarios y los canales disponibles para seguir la cobertura completa y en exclusiva desde cualquier dispositivo móvil.
A qué hora juega Real Madrid vs. Valencia CF EN VIVO ONLINE
Conoce los horarios desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo para ver el partido entre Real Madrid vs. Valencia CF en vivo online este sábado 1 de noviembre por la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26.
|PAÍS
|HORARIOS
|México
|2:00 pm
|El Salvador
|2:00 pm
|Costa Rica
|2:00 pm
|Nicaraguay
|1:30 pm
|Guatemala
|2:00 pm
|Ecuador
|3:00 pm
|Perú
|3:00 pm
|Colombia
|3:00 pm
|Puerto Rico
|4:00 pm
|República Dominicana
|4:00 pm
|Venezuela
|4:00 pm
|Bolivia
|4:00 pm
|Chile
|5:00 pm
|Argentina
|5:00 pm
|Paraguay
|5:00 pm
|Uruguay
|5:00 pm
|Brasil
|5:00 pm
|Estados Unidos
|1:00 pm PT / 2:00 pm MT / 3:00 pm CT / 4:00 pm ET
|Reino Unido
|8:00 pm
|España
|9:00 pm
|Alemania
|9:00 pm
|Italia
|9:00 pm
Dónde ver, partido Real Madrid vs. Valencia CF EN VIVO ONLINE
Estos son los canales de televisión y señal streaming online que pasarán el partido entre Real Madrid vs. Valencia CF en vivo por la Jornada 10 de LaLiga 2025-26 este sábado 1 de noviembre desde Estados Unidos, México, España y otros países.
|PAÍS
|CANALES TV / STREAMING
|España
|Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD
|México y países de Centroamérica
|SKY Sports HD y SKY Plus
|Estados Unidos
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|Sudamérica
|DGO y DIRECTV Sports
Este sábado, Real Madrid y Valencia CF se ven las caras en el partido más esperado de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. Como cada jornada, podrás enterarte de toda la información del encuentro desde el Santiago Bernabéu a través de los contenidos publicados en Mag. Además, novedades importantes de cara al compromiso del torneo español.