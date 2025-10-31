Después de su triunfo en el Clásico español, Real Madrid quiere continuar con su racha de triunfos en el Estadio Santiago Bernabéu cuando reciba este fin de semana al Valencia CF por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. Real Madrid vs. Valencia CF protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha el sábado 1 de noviembre, a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular, 4:00 p.m. ET, 1:00 p.m. PT . El equipo de Xabi Alonso quiere afianzarse en lo más alto de la tabla del torneo español y seguir marcando distancia de su archirrival, FC Barcelona. Para ver el partido en vivo online por TV y señal online, te comparto la lista de horarios y los canales disponibles para seguir la cobertura completa y en exclusiva desde cualquier dispositivo móvil.

Real Madrid lidera la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 27 puntos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook

A qué hora juega Real Madrid vs. Valencia CF EN VIVO ONLINE

Conoce los horarios desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo para ver el partido entre Real Madrid vs. Valencia CF en vivo online este sábado 1 de noviembre por la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26.

PAÍS HORARIOS México 2:00 pm El Salvador 2:00 pm Costa Rica 2:00 pm Nicaraguay 1:30 pm Guatemala 2:00 pm Ecuador 3:00 pm Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm Puerto Rico 4:00 pm República Dominicana 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Bolivia 4:00 pm Chile 5:00 pm Argentina 5:00 pm Paraguay 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Brasil 5:00 pm Estados Unidos 1:00 pm PT / 2:00 pm MT / 3:00 pm CT / 4:00 pm ET Reino Unido 8:00 pm España 9:00 pm Alemania 9:00 pm Italia 9:00 pm

Valencia figura en el puesto 18 de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 9 unidades. | Crédito: Valencia CF / Facebook

Dónde ver, partido Real Madrid vs. Valencia CF EN VIVO ONLINE

Estos son los canales de televisión y señal streaming online que pasarán el partido entre Real Madrid vs. Valencia CF en vivo por la Jornada 10 de LaLiga 2025-26 este sábado 1 de noviembre desde Estados Unidos, México, España y otros países.

PAÍS CANALES TV / STREAMING España Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD México y países de Centroamérica SKY Sports HD y SKY Plus Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes Sudamérica DGO y DIRECTV Sports

Este sábado, Real Madrid y Valencia CF se ven las caras en el partido más esperado de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26. Como cada jornada, podrás enterarte de toda la información del encuentro desde el Santiago Bernabéu a través de los contenidos publicados en Mag. Además, novedades importantes de cara al compromiso del torneo español.