Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
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Por la Jornada 8 de LaLiga 2026-27, el Real Madrid y el Villarreal CF se verán las caras este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Si no te quieres perder el partido, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal CF en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 este sábado 10 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm                   
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm                 
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm            
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal CF?

Este sábado 10 de octubre se podrá ver el Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN+, ESPN App, fuboTV
  • México: SKY Sports México, Sky+, Izzi
  • España: Movistar+, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar HD
  • Brasil: CazéTV
  • Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
  • El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
  • Guatemala: ViX, Sky Sports Norte
  • Honduras: ViX, Sky Sports Norte
  • Panamá: ViX, Sky Sports Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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