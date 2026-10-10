Por la Jornada 8 de LaLiga 2026-27, el Real Madrid y el Villarreal CF se verán las caras este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Si no te quieres perder el partido, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal CF en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 este sábado 10 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal CF?

Este sábado 10 de octubre se podrá ver el Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN+, ESPN App, fuboTV

México: SKY Sports México, Sky+, Izzi

España: Movistar+, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar HD

Brasil: CazéTV

Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte

El Salvador: ViX, Sky Sports Norte

Guatemala: ViX, Sky Sports Norte

Honduras: ViX, Sky Sports Norte

Panamá: ViX, Sky Sports Norte