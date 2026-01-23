Tenemos un partidazo en la Jornada 21 de LaLiga de España. Este sábado 24 de enero, mira el juego de Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio de la Cerámica . Los merengues, de la mano de Álvaro Arbeloa, tienen una de sus visitas más complicadas de la temporada ante un equipo que viene dando la sorpresa en el campeonato español. Aquí te cuento a qué hora juegan y qué canal transmitirá el partido .

Cabe señalar que Real Madrid marcha en la segunda posición del torneo con 48 puntos, a solo una unidad del Barcelona, mientras que Villarreal se ubica tercero, con 41 puntos pero un partido menos que sus rivales.

Transmisión de ESPN para ver el partido de Real Madrid vs. Villarreal en directo, este sábado 24 de enero de 2026 por la Jornada 21 de LaLiga. (Fotos: @RealMadridCF / @VillarrealCF / El Comercio MAG) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga 2025-26?

Mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Villarreal, este sábado 24 de enero a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Este promete ser el encuentro más destacado de la Jornada 21 de LaLiga de España, donde se enfrentan el segundo y tercer lugar del campeonato en un duelo clave por el liderato.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga 2025-26?

Desde España, podrás ver el juego de Real Madrid vs. Villarreal a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina ESPN y Disney Plus Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus Centroamérica Sky Sports HD Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 24 de enero de 2026

sábado 24 de enero de 2026 Lugar: Estadio de la Cerámica

Estadio de la Cerámica Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX

3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA)

Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA) Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)