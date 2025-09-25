El esperado encuentro entre el Real Oviedo y el FC Barcelona se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre por la jornada 6 de LaLiga 2025-26. El partido, que se jugará en el estadio Carlos Tartiere, se presenta como un duelo crucial para ambos equipos. Mientras que el Barza llega en un gran momento, ubicado en el segundo lugar de la tabla con 13 puntos y un impresionante registro de 16 goles a favor, el Oviedo busca recuperarse de una racha negativa. El equipo local, que se encuentra en el 17º puesto con solo 3 puntos, intentará corregir los errores de su reciente derrota ante Elche y aprovechar su condición de local para dar la sorpresa. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del equipo dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

FC Barcelona llega a Asturias tras encadenar dos victorias consecutivas en casa por LaLiga EA Sports 2025-26 ante Valencia y Getafe, este último con un sólido 3-0 en el Estadi Johan Cruyff. El equipo de Hansi Flick quiere prolongar su buen momento en el torneo español antes de una semana exigente, ya que recibirá a la Real Sociedad el próximo domingo y el miércoles enfrentará a PSG por la UEFA Champions League. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

En España, el juego del Real Oviedo contra el FC Barcelona empieza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo Real Oviedo-FC Barcelona en DIRECTV Sports y DGO en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. En Bolivia se verá a través de Tigo Sports.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo FC Barcelona ante Real Oviedo por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Real Oviedo-FC Barcelona en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Real Oviedo no ha tenido un inicio sencillo en LaLiga EA Sports 2025-26, con una única victoria conseguida en la Jornada 3 frente a la Real Sociedad. En los demás partidos no ha sumado puntos y actualmente se mantiene apenas un punto por encima de la zona de descenso. | Crédito: Real Oviedo / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Oviedo vs. FC Barcelona? Lista de países del mundo

El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Getafe CF por la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el quinto duelo de la temporada.

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:30 pm DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos 3:30pm ET / 12:30pm PT ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 1:30 pm Sky Sports y Sky+ El Salvador 1:30 pm Sky Sports Norte Costa Rica 1:30 pm Sky Sports Norte Nicaragua 1:30 pm Sky Sports Norte Guatemala 1:30 pm Sky Sports Norte Honduras 1:30 pm Sky Sports Norte Panamá 2:30 pm Sky Sports Norte Perú 2:30 pm DIRECTV Sports y DGO Ecuador 2:30 pm DIRECTV Sports y DGO Colombia 2:30 pm DIRECTV Sports y DGO Canadá 3:30 pm TSN+, Amazon Prime Video y TSN3 Puerto Rico 3:30 pm NAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports Cuba 3:30 pm Tele Rebelde Bolivia 3:30 pm Tigo Sports República Dominicana 3:30 pm Sky Sports Norte Venezuela 3:30 pm DIRECTV Sports, inter y DGO Chile 4:30 pm DIRECTV Sports y DGO Argentina 4:30 pm DIRECTV Sports y DGO Uruguay 4:30 pm DIRECTV Sports y DGO Reino Unido 8:30 pm Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1 Irlanda 8:30 pm Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1 Alemania 9:30 pm DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Suiza 9:30 pm Blue Sport Austria 9:30 pm DAZN, Sky Go y DAZN1 Italia 9:30 pm DAZN Italia, SKY Go y 214 DAZN Zona Francia 9:30 pm beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1