El Real Oviedo recibe al FC Barcelona hoy, 25 de septiembre de 2025, por LaLiga. Consulta a qué hora juegan y dónde ver el partido en España, México y USA. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
El esperado encuentro entre el Real Oviedo y el FC Barcelona se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre por la jornada 6 de LaLiga 2025-26. El partido, que se jugará en el estadio Carlos Tartiere, se presenta como un duelo crucial para ambos equipos. Mientras que el Barza llega en un gran momento, ubicado en el segundo lugar de la tabla con 13 puntos y un impresionante registro de 16 goles a favor, el Oviedo busca recuperarse de una racha negativa. El equipo local, que se encuentra en el 17º puesto con solo 3 puntos, intentará corregir los errores de su reciente derrota ante Elche y aprovechar su condición de local para dar la sorpresa. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del equipo dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

FC Barcelona llega a Asturias tras encadenar dos victorias consecutivas en casa por LaLiga EA Sports 2025-26 ante Valencia y Getafe, este último con un sólido 3-0 en el Estadi Johan Cruyff. El equipo de Hansi Flick quiere prolongar su buen momento en el torneo español antes de una semana exigente, ya que recibirá a la Real Sociedad el próximo domingo y el miércoles enfrentará a PSG por la UEFA Champions League. | Crédito: FC Barcelona / Facebook
En España, el juego del Real Oviedo contra el FC Barcelona empieza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar+; Dial 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 de Movistar+; Dial 114 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 de Movistar+) y las plataformas online de Movistar Plus+, DAZN Spain y Amazon Prime Video.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo Real Oviedo-FC Barcelona en DIRECTV Sports y DGO en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. En Bolivia se verá a través de Tigo Sports.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo FC Barcelona ante Real Oviedo por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Real Oviedo-FC Barcelona en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Real Oviedo no ha tenido un inicio sencillo en LaLiga EA Sports 2025-26, con una única victoria conseguida en la Jornada 3 frente a la Real Sociedad. En los demás partidos no ha sumado puntos y actualmente se mantiene apenas un punto por encima de la zona de descenso. | Crédito: Real Oviedo / Facebook
¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Oviedo vs. FC Barcelona? Lista de países del mundo

El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Getafe CF por la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el quinto duelo de la temporada.

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España9:30 pmDAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos3:30pm ET / 12:30pm PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México1:30 pmSky Sports y Sky+
El Salvador1:30 pmSky Sports Norte
Costa Rica1:30 pmSky Sports Norte
Nicaragua1:30 pmSky Sports Norte
Guatemala1:30 pmSky Sports Norte
Honduras1:30 pmSky Sports Norte
Panamá2:30 pmSky Sports Norte
Perú2:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Ecuador2:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Colombia2:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Canadá3:30 pmTSN+, Amazon Prime Video y TSN3
Puerto Rico3:30 pmNAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports
Cuba3:30 pmTele Rebelde
Bolivia3:30 pmTigo Sports
República Dominicana3:30 pmSky Sports Norte
Venezuela3:30 pmDIRECTV Sports, inter y DGO
Chile4:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Argentina4:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Uruguay4:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Reino Unido8:30 pmPremier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1
Irlanda8:30 pmPremier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 1
Alemania9:30 pmDAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Suiza9:30 pmBlue Sport
Austria9:30 pmDAZN, Sky Go y DAZN1
Italia9:30 pmDAZN Italia, SKY Go y 214 DAZN Zona
Francia9:30 pmbeIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

