El Real Madrid, con la misión de seguir sumando puntos en La Liga, visita este domingo el Nuevo Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo. El equipo de Xabi Alonso buscará mantener su racha ganadora tras una victoria 1-0 en su debut, mientras que el Oviedo, que ocupa el puesto 19 de la tabla sin puntos, intentará dar la sorpresa en casa después de una derrota 2-0 contra el Villarreal. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los merengues? Aquí te compartimos todos los detalles que necesitas saber sobre la cobertura del encuentro del conjunto dirigido por Xabi Alonso, según el país donde te encuentres.
En España, el juego del Real Oviedo contra el Real Madrid empieza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD.
Asimismo, podrás disfrutar del cotejo Real Madrid-Real Oviedo en ESPN y Disney Plus Premium en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo Real Oviedo ante Real Madrid por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Real Oviedo-Real Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico.
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Levante UD? Lista de países del mundo
El Barcelona se cita en el Estadio Ciutat de València para enfrentarse al Levante UD por la jornada 2 de LaLiga 2025-26. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el segundo duelo de la temporada.
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|9:30 pm
|DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2m LaLiga TV Bar HD
|Estados Unidos
|3:30 pm ET / 12:30 pm PT
|ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
|México
|1:30 pm
|Sky+, Sky Sports
|El Salvador
|1:30 pm
|Sky Sports Norte
|Costa Rica
|1:30 pm
|TSN+, Amazon Prime Video
|Nicaragua
|1:30 pm
|Sky Sports Norte
|Guatemala
|1:30 pm
|Sky Sports Norte
|Honduras
|1:30 pm
|Sky Sports Norte
|Panamá
|2:30 pm
|Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte
|Perú
|2:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN
|Ecuador
|2:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN
|Colombia
|2:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN
|Canadá
|3:30 pm
|TSN+, Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|3:30 pm
|NAICOM, ESPN Deportes
|Cuba
|3:30 pm
|Tele Rebelde
|Bolivia
|3:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN
|República Dominicana
|3:30 pm
|Sky Sports Norte
|Venezuela
|3:30 pm
|Disney+ Premium, inter, ESPN
|Chile
|3:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN
|Argentina
|4:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN
|Paraguay
|4:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN
|Uruguay
|4:30 pm
|Disney+ Premium, ESPN
|Reino Unido
|8:30 pm
|Premier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV, Premier Sports 1
|Irlanda
|8:30 pm
|Premier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV, Premier Sports 1
|Alemania
|9:30 pm
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video, DAZN1
|Suiza
|9:30 pm
|Blue Sport, Blue Sport D 1
|Austria
|9:30 pm
|DAZN Austria, Sky Go Austria, DAZN1
|Italia
|9:30 pm
|DAZN
|Francia
|9:30 pm
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL, beIN Sports 1