Real Madrid se enfrenta al Real Oviedo por la Jornada 2 de LaLiga. Averigua a qué hora y qué canal transmite el partido hoy en vivo desde España, México y USA. | Crédito: realmadrid.com / Composición Mag
Ronie Bautista
El Real Madrid, con la misión de seguir sumando puntos en La Liga, visita este domingo el Nuevo Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo. El equipo de Xabi Alonso buscará mantener su racha ganadora tras una victoria 1-0 en su debut, mientras que el Oviedo, que ocupa el puesto 19 de la tabla sin puntos, intentará dar la sorpresa en casa después de una derrota 2-0 contra el Villarreal. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los merengues? Aquí te compartimos todos los detalles que necesitas saber sobre la cobertura del encuentro del conjunto dirigido por Xabi Alonso, según el país donde te encuentres.

Sigue el partido del Real Madrid vs. Real Oviedo en la Liga 2025-26. Te damos los horarios y canales para ver este encuentro en vivo y gratis desde España, México y USA. | Crédito: realmadrid.com / realoviedo.es / Composición Mag
En España, el juego del Real Oviedo contra el Real Madrid empieza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo Real Madrid-Real Oviedo en ESPN y Disney Plus Premium en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo Real Oviedo ante Real Madrid por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Real Oviedo-Real Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico.

No te pierdas el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid. Entérate de dónde ver la transmisión en directo por DAZN LaLiga TV y otras plataformas de streaming online. | Crédito: realmadrid.com / Composición Mag
PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España9:30 pmDAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2m LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos3:30 pm ET / 12:30 pm PTESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes
México1:30 pmSky+, Sky Sports
El Salvador1:30 pmSky Sports Norte
Costa Rica1:30 pmTSN+, Amazon Prime Video
Nicaragua1:30 pmSky Sports Norte
Guatemala1:30 pmSky Sports Norte
Honduras1:30 pmSky Sports Norte
Panamá2:30 pmBluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte
Perú2:30 pmDisney+ Premium, ESPN
Ecuador2:30 pmDisney+ Premium, ESPN
Colombia2:30 pmDisney+ Premium, ESPN
Canadá3:30 pmTSN+, Amazon Prime Video
Puerto Rico3:30 pmNAICOM, ESPN Deportes
Cuba3:30 pmTele Rebelde
Bolivia3:30 pmDisney+ Premium, ESPN
República Dominicana3:30 pmSky Sports Norte
Venezuela3:30 pmDisney+ Premium, inter, ESPN
Chile3:30 pmDisney+ Premium, ESPN
Argentina4:30 pmDisney+ Premium, ESPN
Paraguay4:30 pmDisney+ Premium, ESPN
Uruguay4:30 pmDisney+ Premium, ESPN
Reino Unido8:30 pmPremier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV, Premier Sports 1
Irlanda8:30 pmPremier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV, Premier Sports 1
Alemania9:30 pmDAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video, DAZN1
Suiza9:30 pmBlue Sport, Blue Sport D 1
Austria9:30 pmDAZN Austria, Sky Go Austria, DAZN1
Italia9:30 pmDAZN
Francia9:30 pmbeIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL, beIN Sports 1
Real Madrid visita a Oviedo este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
