El Real Madrid, con la misión de seguir sumando puntos en La Liga, visita este domingo el Nuevo Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo. El equipo de Xabi Alonso buscará mantener su racha ganadora tras una victoria 1-0 en su debut, mientras que el Oviedo, que ocupa el puesto 19 de la tabla sin puntos, intentará dar la sorpresa en casa después de una derrota 2-0 contra el Villarreal. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los merengues? Aquí te compartimos todos los detalles que necesitas saber sobre la cobertura del encuentro del conjunto dirigido por Xabi Alonso, según el país donde te encuentres.

Sigue el partido del Real Madrid vs. Real Oviedo en la Liga 2025-26. Te damos los horarios y canales para ver este encuentro en vivo y gratis desde España, México y USA. | Crédito: realmadrid.com / realoviedo.es / Composición Mag

En España, el juego del Real Oviedo contra el Real Madrid empieza a las 21:30 del horario peninsular (20:30 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo y online por DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo Real Madrid-Real Oviedo en ESPN y Disney Plus Premium en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el duelo Real Oviedo ante Real Madrid por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Real Oviedo-Real Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico.

No te pierdas el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid. Entérate de dónde ver la transmisión en directo por DAZN LaLiga TV y otras plataformas de streaming online. | Crédito: realmadrid.com / Composición Mag

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:30 pm DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2m LaLiga TV Bar HD Estados Unidos 3:30 pm ET / 12:30 pm PT ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes México 1:30 pm Sky+, Sky Sports El Salvador 1:30 pm Sky Sports Norte Costa Rica 1:30 pm TSN+, Amazon Prime Video Nicaragua 1:30 pm Sky Sports Norte Guatemala 1:30 pm Sky Sports Norte Honduras 1:30 pm Sky Sports Norte Panamá 2:30 pm Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte Perú 2:30 pm Disney+ Premium, ESPN Ecuador 2:30 pm Disney+ Premium, ESPN Colombia 2:30 pm Disney+ Premium, ESPN Canadá 3:30 pm TSN+, Amazon Prime Video Puerto Rico 3:30 pm NAICOM, ESPN Deportes Cuba 3:30 pm Tele Rebelde Bolivia 3:30 pm Disney+ Premium, ESPN República Dominicana 3:30 pm Sky Sports Norte Venezuela 3:30 pm Disney+ Premium, inter, ESPN Chile 3:30 pm Disney+ Premium, ESPN Argentina 4:30 pm Disney+ Premium, ESPN Paraguay 4:30 pm Disney+ Premium, ESPN Uruguay 4:30 pm Disney+ Premium, ESPN Reino Unido 8:30 pm Premier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV, Premier Sports 1 Irlanda 8:30 pm Premier Sports Player, Amazon Prime Video, LaLigaTV, Premier Sports 1 Alemania 9:30 pm DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video, DAZN1 Suiza 9:30 pm Blue Sport, Blue Sport D 1 Austria 9:30 pm DAZN Austria, Sky Go Austria, DAZN1 Italia 9:30 pm DAZN Francia 9:30 pm beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL, beIN Sports 1

Real Madrid visita a Oviedo este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC