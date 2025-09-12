Dos equipos que la temporada pasada protagonizaron un partidazo en la Copa del Rey (4-4 en el Bernabéu), esta vez chocarán en la cuarta jornada de LaLiga 2025-26. Real Sociedad recibe en Anoeta al Real Madrid, en un duelo donde los locales urgen de obtener 3 puntos para empezar a salir del fondo de la tabla de posiciones. Conoce cuál es la hora de inicio del partido y los canales de TV para seguir el juego Real Sociedad-Real Madrid desde España, México y Estados Unidos .

Opciones en TV y Streaming para ver Real Madrid vs. Real Sociedad por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26 desde Anoeta. (Fotos: AFP / Composición MAG) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Real Sociedad vs. Real Madrid EN VIVO en USA, España y México?

La transmisión del juego Real Sociedad vs. Real Madrid en España será a partir de las 4:15 p.m. horario peninsular, mientras que en México iniciará desde las 8:15 a.m. CDMX y en Estados Unidos será desde las 10:15 a.m. Tiempo del Este. Aquí te dejo con todas las zonas horarias desde USA para que puedas seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 1:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 12:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 11:00 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 10:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Real Sociedad vs. Real Madrid EN VIVO desde USA, España y México?

Este sábado 13 de septiembre, podrás seguir el juego de Real Sociedad vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar Plus en España, ESPN Deportes en Estados Unidos y Sky Sports en México . Estas son las opciones oficiales para seguir el enfrentamiento desde Anoeta, de pronóstico reservado en una plaza siempre complicada para el conjunto merengue, que apunta a seguir como líder del torneo español.

Real Sociedad vs. Real Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025.

sábado 13 de septiembre de 2025. Lugar: Estadio Anoeta.

Estadio Anoeta. Horario: 10:15 a.m. (USA), 4:15 p.m. (España), 8:15 a.m. (México).

10:15 a.m. (USA), 4:15 p.m. (España), 8:15 a.m. (México). Canal TV: ESPN Deportes (USA), Movistar Plus (España), Sky Sports (México).

Real Madrid visita a Real Sociedad este sábado 13 de septiembre en el Estadio de Anoeta en San Sebastián por la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC