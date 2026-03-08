¡El “Plátano Power” está imparable! Tras propinar sendas palizas a Nicaragua y Países Bajos, la República Dominicana enfrenta a Israel este lunes 9 de marzo a partir de las 12:00 horas de Santo Domingo (11 a.m. ET / 8 a.m. PT) en el diamante del IoanDepot Park, ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, con un objetivo claro: sellar su boleto a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los dirigidos por Rodney Linares llegan con la pólvora encendida, liderados por un Vladimir Guerrero Jr. y un Junior Caminero que están castigando la pelota en cada turno. Si vives en Estados Unidos, no puedes perderte este choque donde el orgullo quisqueyano busca mantener su paso perfecto en el Pool D.

La ofensiva dominicana ha demostrado ser una verdadera aplanadora, con figuras como Juan Soto, Manny Machado y Ketel Marte repitiendo la dosis de hace tres años, cuando vencieron a Israel por la “vía de la misericordia”. Prácticamente todo el lineup ha conectado imparables, lo que pone una presión inmensa sobre el pitcheo israelí. Aunque Israel cuenta con el talento de Harrison Bader para intentar dar la sorpresa, la profundidad del roster dominicano los coloca como los amplios favoritos para llevarse el triunfo hoy en el IoanDepot Park de Miami.

Recuerda que en la República Dominicana el juego se podrá ver EN VIVO GRATIS por Teleantillas Canal 10, VTV Canal 32 y Coral (canal 39), señales de televisión abierta que forman parte de la oferta nacional, además de la opción online por Béisbol Play. Dependiendo de tu operador de cable o sistema de TV digital, estas frecuencias pueden estar disponibles en calidad estándar o alta definición, por lo que podrás disfrutar el partido con mejor calidad de imagen si cuentas con un televisor y decodificador compatibles. Además, algunos de estos canales suelen ofrecer acceso online mediante sus páginas oficiales o apps propias, ideal para quienes prefieren verlo desde el móvil, la tablet o la computadora. El ambiente en Miami promete ser una fiesta total, así que prepara tu bandera y tu camiseta porque la “Chercha” dominicana está lista para celebrar otra victoria histórica.

¡Apoya a la República Dominicana! Sintoniza VTV Canal 32 para ver el juego contra Israel por TV abierta. Cobertura total del Clásico Mundial de Béisbol 2026 también por Béisbol Play Online. ¡No faltes! | Crédito: mlb.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canal transmite Rep. Dominicana vs. Israel por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Rep. Dominicana VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39 México ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos FOX Deportes, FOX One y FOX Sports App Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium

ESTADOS UNIDOS, 05/03/2026.- Conoce el fixture completo del Clásico Mundial de Béisbol 2026: 20 equipos, cuatro grupos, sedes en Tokio, San Juan, Houston y Miami, canales y favoritos al título. FOTO DE MLB.COM / MLB.COM

Horario para ver el juego Rep. Dominicana vs. Israel por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

10:00 hora de Ciudad de México, San José, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, San Salvador y Managua

11:00 hora de Lima, Bogotá y Quito

12:00 hora de San Juan, Santo Domingo, Caracas y La Paz

13:00 hora de Asunción, Brasilia, Buenos Aires, Montevideo y Santiago

En Estados Unidos

11 a.m. ET

10 a.m. CT

9 a.m. MT

8 a.m. PT