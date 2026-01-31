GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 01/02/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para mirar el juego de Rep. Dominicana y México este domingo 1 de febrero por la Jornada 1 de la Serie del Caribe Jalisco 2026. FOTO DE SERIE DEL CARIBE
La selección de República Dominicana, representada por los Leones del Escogido, y el anfitrión México Rojo, integrado por los Charros de Jalisco, protagonizarán un vibrante duelo en el debut de la Serie del Caribe 2026. El partido se disputará este domingo 1 de febrero (19:30 horas, Tiempo del Centro; 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT) en el Estadio Panamericano, conocido también como Estadio Charros, en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Quieres saber en qué canal se transmitirá el encuentro de béisbol en tu país? A continuación, te contamos todos los detalles para que puedas verlo en señal abierta o vía streaming desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV o tablet.

En República Dominicana, el partido de los Leones del Escogido frente a los Charros de Jalisco se verá gratis a través de Digital 15; además, también podrá seguirse en streaming mediante ESPN Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network.

En México, los fanáticos podrán disfrutar del encuentro por ESPN, ESPN Deportes, Disney Plus Premium, TVC Deportes, MLB Network y el canal oficial de YouTube de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

En Estados Unidos, el duelo entre República Dominicana y México Rojo estará disponible por ESPN Select, ESPN Deportes y MLB Network.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Rep. Dominicana vs. México Rojo por la Serie del Caribe 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select y MLB Network
México19:30TVC Deportes, Liga ARCO Mexicana del Pacífico, MLB Network, ESPN Deportes, ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana21:30Digital 15 y MLB Network
Guatemala19:30ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua19:30Viva Nicaragua Canal 13, ESPN y Disney Plus Premium
Honduras19:30ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador19:30ESPN y Disney Plus Premium
Costa Rica19:30ESPN y Disney Plus Premium
Panamá20:30ESPN Deportes, MLB Network, ESPN y Disney Plus Premium
Perú20:30ESPN y Disney Plus Premium
Colombia20:30ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador20:30ESPN y Disney Plus Premium
Cuba20:30ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela21:30ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico21:30WAPA TV y WAPA Deportes
Chile22:30ESPN y Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

