La selección de República Dominicana, representada por los Leones del Escogido, y el anfitrión México Rojo, integrado por los Charros de Jalisco, protagonizarán un vibrante duelo en el debut de la Serie del Caribe 2026. El partido se disputará este domingo 1 de febrero (19:30 horas, Tiempo del Centro; 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT) en el Estadio Panamericano, conocido también como Estadio Charros, en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Quieres saber en qué canal se transmitirá el encuentro de béisbol en tu país? A continuación, te contamos todos los detalles para que puedas verlo en señal abierta o vía streaming desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV o tablet.
En República Dominicana, el partido de los Leones del Escogido frente a los Charros de Jalisco se verá gratis a través de Digital 15; además, también podrá seguirse en streaming mediante ESPN Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network.
En México, los fanáticos podrán disfrutar del encuentro por ESPN, ESPN Deportes, Disney Plus Premium, TVC Deportes, MLB Network y el canal oficial de YouTube de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.
En Estados Unidos, el duelo entre República Dominicana y México Rojo estará disponible por ESPN Select, ESPN Deportes y MLB Network.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Rep. Dominicana vs. México Rojo por la Serie del Caribe 2026?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN Select y MLB Network
|México
|19:30
|TVC Deportes, Liga ARCO Mexicana del Pacífico, MLB Network, ESPN Deportes, ESPN y Disney Plus Premium
|Rep. Dominicana
|21:30
|Digital 15 y MLB Network
|Guatemala
|19:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|19:30
|Viva Nicaragua Canal 13, ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|19:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|19:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Costa Rica
|19:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|20:30
|ESPN Deportes, MLB Network, ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|20:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|20:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|20:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|20:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|21:30
|ESPN y Disney Plus Premium
|Puerto Rico
|21:30
|WAPA TV y WAPA Deportes
|Chile
|22:30
|ESPN y Disney Plus Premium