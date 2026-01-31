La selección de República Dominicana, representada por los Leones del Escogido, y el anfitrión México Rojo, integrado por los Charros de Jalisco, protagonizarán un vibrante duelo en el debut de la Serie del Caribe 2026. El partido se disputará este domingo 1 de febrero (19:30 horas, Tiempo del Centro; 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT) en el Estadio Panamericano, conocido también como Estadio Charros, en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Quieres saber en qué canal se transmitirá el encuentro de béisbol en tu país? A continuación, te contamos todos los detalles para que puedas verlo en señal abierta o vía streaming desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV o tablet.

En República Dominicana, el partido de los Leones del Escogido frente a los Charros de Jalisco se verá gratis a través de Digital 15; además, también podrá seguirse en streaming mediante ESPN Deportes, ESPN, Disney Plus y MLB Network.

En México, los fanáticos podrán disfrutar del encuentro por ESPN, ESPN Deportes, Disney Plus Premium, TVC Deportes, MLB Network y el canal oficial de YouTube de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

En Estados Unidos, el duelo entre República Dominicana y México Rojo estará disponible por ESPN Select, ESPN Deportes y MLB Network.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Rep. Dominicana vs. México Rojo por la Serie del Caribe 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select y MLB Network México 19:30 TVC Deportes, Liga ARCO Mexicana del Pacífico, MLB Network, ESPN Deportes, ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 21:30 Digital 15 y MLB Network Guatemala 19:30 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 19:30 Viva Nicaragua Canal 13, ESPN y Disney Plus Premium Honduras 19:30 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 19:30 ESPN y Disney Plus Premium Costa Rica 19:30 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 20:30 ESPN Deportes, MLB Network, ESPN y Disney Plus Premium Perú 20:30 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 20:30 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 20:30 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 20:30 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 21:30 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 21:30 WAPA TV y WAPA Deportes Chile 22:30 ESPN y Disney Plus Premium