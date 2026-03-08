República Dominicana y Países Bajos se ven las caras en la segunda jornada del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El esperado duelo se disputará este domingo 8 de marzo, a partir de las 13:00 horas de Santo Domingo (12 p.m. ET / 9 a.m. PT), en el diamante del LoanDepot Park, ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Si quieres saber la hora exacta del juego y en qué canal va la transmisión según el país donde te encuentres, aquí te dejamos todos los detalles de TV y streaming para que no te pierdas ni una entrada.

En República Dominicana, podrás seguir todos los juegos del combinado quisqueyano a través de VTV Canal 32, Teleantillas (canal 10) y Coral (canal 39), señales de televisión abierta que forman parte de la oferta nacional. Dependiendo de tu operador de cable o sistema de TV digital, estas frecuencias pueden estar disponibles en calidad estándar o alta definición, por lo que podrás disfrutar el partido con mejor calidad de imagen si cuentas con un televisor y decodificador compatibles. Además, algunos de estos canales suelen ofrecer acceso online mediante sus páginas oficiales o apps propias, ideal para quienes prefieren verlo desde el móvil, la tablet o la computadora.

Si te encuentras fuera del territorio dominicano, las alternativas para seguir a República Dominicana incluyen las señales internacionales disponibles en la región. En buena parte de Latinoamérica y el Caribe, el torneo se emite por ESPN y la plataforma Disney+, lo que permite a la diáspora y al público internacional mantenerse conectados con la actuación del equipo caribeño en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 sin perder detalle del duelo ante Países Bajos.

Por otro lado, en Países Bajos y el resto de Europa, la transmisión del encuentro dependerá de los acuerdos de derechos que la organización del torneo cierre con los broadcasters locales. Habitualmente, estos compromisos se reparten entre canales deportivos de TV paga y plataformas de streaming, por lo que se recomienda revisar la guía de programación de tu operador, así como las aplicaciones oficiales de tu servicio de televisión o streaming, para confirmar qué señal emitirá el choque en vivo en tu territorio.

En los Estados Unidos, el partido entre República Dominicana y Países Bajos se transmitirá en FS2 (FOX Sports 2), además de la FOX Sports App y servicios de streaming como Fubo, pensados tanto para el público hispanohablante como angloparlante. Estas señales suelen ofrecer una cobertura completa del Clásico Mundial de Béisbol, con previa, comentarios especializados y análisis postpartido, por lo que los aficionados podrán disfrutar una experiencia más completa alrededor del enfrentamiento. Revisa tu guía de programación local o la app de tu operador para confirmar el número de canal y el horario exacto según tu zona horaria.

¿Qué canal transmite Rep. Dominicana vs. Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Rep. Dominicana VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39 México ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos FOX Deportes, FOX One y FOX Sports App Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium

Horario para ver el juego Rep. Dominicana vs. Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

11:00

12:00

13:00

14:00

En Estados Unidos

12 p.m. ET

11 a.m. CT

10 a.m. MT

9 a.m. PT