Conoce los horarios y canales de TV por región para ver el partido entre República Dominicana vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 11 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag)
Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El calendario marcaba este miércoles 11 de marzo como la fecha clave, y el fútbol ha cumplido su promesa. Con el permiso de potencias como Japón y Estados Unidos, hoy se miden las dos selecciones que han dictado cátedra en lo que va del torneo: República Dominicana vs. Venezuela, encuentro que va desde 8:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (Caracas) en el LoanDepot Park en Miami, Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV, tablet y cualquier dispositivo móvil? A continuación te comparto la lista de canales y streaming online disponibles; además, los horarios por región para seguirlo desde el lugar que te encuentres.

IVC transmite el partido entre Venezuela vs. Rep Dominicana EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 4 del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: Composición Gestión Mix)
/ Jairo Rúa

¿A qué hora juega Rep. Dominicana vs. Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol?

El juego República Dominicana vs. Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega este miércoles 11 de marzo a las 8:00 p.m. hora del Este de EE. UU., en el loanDepot Park de Miami.

  • Estados Unidos (Costa Este: Nueva York, Miami): 8:00 p.m. ET.
  • Estados Unidos (Costa Centro: Chicago, Houston): 7:00 p.m. CT.​
  • Estados Unidos (Costa Pacífico: Los Ángeles): 5:00 p.m. PT.​
  • Venezuela: 8:00 p.m. (coincide con hora del Este para este torneo).​
  • República Dominicana: 8:00 p.m. (hora local, alineada con ET para este juego).
  • México (Centro: CDMX): 7:00 p.m. (equivalente a 8:00 p.m. ET).
  • México (Pacífico: Tijuana): 5:00 p.m. (equivalente a 8:00 p.m. ET).​
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 p.m. (comparten huso con ET para este encuentro).
  • Chile (continental) y Bolivia: 9:00 p.m. (una hora más que ET).​
  • Argentina, Uruguay: 10:00 p.m. (dos horas más que ET).​
  • Centroamérica (Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua): 7:00 p.m. (una hora menos que ET).

¿Qué canal transmite el juego Rep. Dominicana vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE?

Conoce qué canales de televisión y streaming online están disponibles para ver el partido entre Rep. Dominicana vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE este miércoles 11 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park en Miami, Estados Unidos.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps legales
Estados UnidosFOX Sports: FOX, FS1, FS2; FOX Deportes (español). FOX Sports App, Tubi, FOX One (on‑demand), servicios de TV en vivo con FS1/FOX Deportes (Fubo, YouTube TV, Hulu, etc.).
Canadá (inglés)Sportsnet. ​Sportsnet+ (según paquete). ​
Canadá (francés)TVA Sports. ​TVA Sports streaming (según suscripción). ​
MéxicoTelevisaUnivision (derechos WBC). ​Disney+ transmite todos los juegos del Clásico Mundial 2026 en México. ​
República DominicanaVTV 32; Teleantillas 10; Coral 39. Plataformas de los cableoperadores con esos canales (apps de TV en vivo).
VenezuelaTeleven; Venevisión; IVC Network. BeisbolPlay (Béisbol Play Online) como streaming oficial; apps de operadores con estos canales.
Puerto RicoWAPA Deportes. ​App de WAPA / plataformas de cable con WAPA Deportes. ​
PanamáRPC; TV Max. ​Apps de los cableoperadores que incluyen RPC y TV Max. ​
NicaraguaViva 13.​Apps de TV de pago locales con Viva 13. ​
Resto de Centroamérica (ej. CR, HN, SV, GT)Señales regionales que reciben el feed pan-latino de ESPN/Fox vía cable. Apps de los operadores de TV paga (TV en vivo) que incluyan ESPN/Fox; disponibilidad según país.
ColombiaESPN (pan Latinoamérica) vía cable/satélite. Apps de operadores con ESPN; en algunos mercados, Disney+ puede ofrecer señal WBC según acuerdos locales.
PerúESPN (pan Latinoamérica) vía cable. Apps de cableoperadores con ESPN (Claro, Movistar, etc.).
EcuadorESPN pan-latino vía TV de paga. Apps de operadores (TV en vivo) que incluyan ESPN.
ChileESPN pan-latino vía cable/satélite. Apps de operadores con ESPN.
ArgentinaESPN pan-latino. Star+ fue absorbido en Disney+ en varios mercados; donde aplique, Disney+ o apps de cable con ESPN.
UruguayESPN pan-latino. Apps de operadores de TV con ESPN.
BoliviaESPN pan-latino vía TV paga. Apps de operadores con ESPN.
BrasilESPN/Star (según paquete local WBC). ​Apps de Disney/ESPN según acuerdos locales.
Pan Latinoamérica / Pan CaribeSeñal regional de ESPN con derechos del Clásico Mundial. ​Plataformas de streaming vinculadas a ESPN/Disney+ según país; apps de TV de paga con ESPN.
Global (mercados con acceso)Fubo: ofrece el 2026 World Baseball Classic con FOX/FOX Deportes en territorios soportados, incluido el juego RD vs. Venezuela. ​

Cómo llega Rep. Dominicana y Venezuela al partido de hoy

Estos son los resultados de Venezuela y República Dominicana en la primera fase del Clásico Mundial 2026:

Venezuela (3-0):

  • Países Bajos 2-6 Venezuela
  • Israel 3-11 Venezuela
  • Venezuela 4-0 Nicaragua

República Dominicana (3-0):

  • Nicaragua 3-12 República Dominicana
  • Países Bajos 1-12 República Dominicana
  • República Dominicana 10-1 Israel
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

