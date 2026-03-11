El calendario marcaba este miércoles 11 de marzo como la fecha clave, y el fútbol ha cumplido su promesa. Con el permiso de potencias como Japón y Estados Unidos, hoy se miden las dos selecciones que han dictado cátedra en lo que va del torneo: República Dominicana vs. Venezuela, encuentro que va desde 8:00 p.m. ET / 9:00 p.m. (Caracas) en el LoanDepot Park en Miami, Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV, tablet y cualquier dispositivo móvil? A continuación te comparto la lista de canales y streaming online disponibles; además, los horarios por región para seguirlo desde el lugar que te encuentres.

IVC transmite el partido entre Venezuela vs. Rep Dominicana EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 4 del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Rep. Dominicana vs. Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol?

El juego República Dominicana vs. Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega este miércoles 11 de marzo a las 8:00 p.m. hora del Este de EE. UU. , en el loanDepot Park de Miami.

Estados Unidos (Costa Este: Nueva York, Miami): 8:00 p.m. ET.

Estados Unidos (Costa Centro: Chicago, Houston): 7:00 p.m. CT.​

Estados Unidos (Costa Pacífico: Los Ángeles): 5:00 p.m. PT.​

Venezuela: 8:00 p.m. (coincide con hora del Este para este torneo).​

República Dominicana: 8:00 p.m. (hora local, alineada con ET para este juego).

México (Centro: CDMX): 7:00 p.m. (equivalente a 8:00 p.m. ET).

México (Pacífico: Tijuana): 5:00 p.m. (equivalente a 8:00 p.m. ET).​

Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 p.m. (comparten huso con ET para este encuentro).

Chile (continental) y Bolivia: 9:00 p.m. (una hora más que ET).​

Argentina, Uruguay: 10:00 p.m. (dos horas más que ET).​

Centroamérica (Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua): 7:00 p.m. (una hora menos que ET).

¿Qué canal transmite el juego Rep. Dominicana vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE?

Conoce qué canales de televisión y streaming online están disponibles para ver el partido entre Rep. Dominicana vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE este miércoles 11 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park en Miami, Estados Unidos.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps legales Estados Unidos FOX Sports: FOX, FS1, FS2; FOX Deportes (español). FOX Sports App, Tubi, FOX One (on‑demand), servicios de TV en vivo con FS1/FOX Deportes (Fubo, YouTube TV, Hulu, etc.). Canadá (inglés) Sportsnet. ​ Sportsnet+ (según paquete). ​ Canadá (francés) TVA Sports. ​ TVA Sports streaming (según suscripción). ​ México TelevisaUnivision (derechos WBC). ​ Disney+ transmite todos los juegos del Clásico Mundial 2026 en México. ​ República Dominicana VTV 32; Teleantillas 10; Coral 39. Plataformas de los cableoperadores con esos canales (apps de TV en vivo). Venezuela Televen; Venevisión; IVC Network. BeisbolPlay (Béisbol Play Online) como streaming oficial; apps de operadores con estos canales. Puerto Rico WAPA Deportes. ​ App de WAPA / plataformas de cable con WAPA Deportes. ​ Panamá RPC; TV Max. ​ Apps de los cableoperadores que incluyen RPC y TV Max. ​ Nicaragua Viva 13.​ Apps de TV de pago locales con Viva 13. ​ Resto de Centroamérica (ej. CR, HN, SV, GT) Señales regionales que reciben el feed pan-latino de ESPN/Fox vía cable. Apps de los operadores de TV paga (TV en vivo) que incluyan ESPN/Fox; disponibilidad según país. Colombia ESPN (pan Latinoamérica) vía cable/satélite. Apps de operadores con ESPN; en algunos mercados, Disney+ puede ofrecer señal WBC según acuerdos locales. Perú ESPN (pan Latinoamérica) vía cable. Apps de cableoperadores con ESPN (Claro, Movistar, etc.). Ecuador ESPN pan-latino vía TV de paga. Apps de operadores (TV en vivo) que incluyan ESPN. Chile ESPN pan-latino vía cable/satélite. Apps de operadores con ESPN. Argentina ESPN pan-latino. Star+ fue absorbido en Disney+ en varios mercados; donde aplique, Disney+ o apps de cable con ESPN. Uruguay ESPN pan-latino. Apps de operadores de TV con ESPN. Bolivia ESPN pan-latino vía TV paga. Apps de operadores con ESPN. Brasil ESPN/Star (según paquete local WBC). ​ Apps de Disney/ESPN según acuerdos locales. Pan Latinoamérica / Pan Caribe Señal regional de ESPN con derechos del Clásico Mundial. ​ Plataformas de streaming vinculadas a ESPN/Disney+ según país; apps de TV de paga con ESPN. Global (mercados con acceso) — Fubo: ofrece el 2026 World Baseball Classic con FOX/FOX Deportes en territorios soportados, incluido el juego RD vs. Venezuela. ​

Cómo llega Rep. Dominicana y Venezuela al partido de hoy

Estos son los resultados de Venezuela y República Dominicana en la primera fase del Clásico Mundial 2026:

Venezuela (3-0):

Países Bajos 2-6 Venezuela

Israel 3-11 Venezuela

Venezuela 4-0 Nicaragua

República Dominicana (3-0):

Nicaragua 3-12 República Dominicana

Países Bajos 1-12 República Dominicana

República Dominicana 10-1 Israel