La Selección de República Checa (o Chequia, como se le conoce actualmente) culmina su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves 4 de junio en Estados Unidos. La Národní tým medirá fuerzas contra Guatemala en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, desde las 8 pm ET / 5 pm PT . A continuación, te comparto la lista de horarios por país y qué canales de TV señal abierta, cable y streaming online están disponibles para seguir el partido amistoso República Checa vs. Guatemala desde cualquier plataforma digital.

¿A qué hora ver EN VIVO República Checa vs. Guatemala en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego República Checa vs. Guatemala por un amistoso previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 este jueves 4 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

España: 2:00 am del viernes 5 de junio

¿Qué canal transmite EN VIVO República Checa vs. Guatemala?

Este jueves 4 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido amistoso República Checa vs. Guatemala válido por fecha FIFA previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de ČT Sport y OnePlay en el territorio checo, mientras que TVGT Sports y TVGT Plus serán las señales que se podrán sintonizar en el territorio guatemalteco.