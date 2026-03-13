El camino hacia la gloria del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 entra en su etapa más crítica. Este viernes 13 de marzo, la Selección de República Dominicana se jugará la vida frente a Corea del Sur en el LoanDepot Park de Miami, Florida, a partir de las 6:30 p.m. ET. El encuentro, que marca el inicio de los Cuartos de Final , promete paralizar a la isla y a la diáspora dominicana en Estados Unidos. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online por TV, tablet y otros dispositivos móviles? A continuación, te comparto la lista de horarios por región, canales de señal abierta, cable y cómo ver vía streaming.

En un enfrentamiento que mantuvo en vilo a la fanaticada, la Selección de República Dominicana consolidó su hegemonía en el torneo al derrotar 7-5 a Venezuela. Con esta victoria, la escuadra quisqueyana cierra la fase de grupos con una marca impecable de 4-0, asegurando el primer lugar del Grupo D.

El encuentro estuvo marcado por la resiliencia del pitcheo dominicano y una ofensiva oportuna que supo capitalizar en los momentos críticos. Según reportes oficiales del evento, este resultado posiciona a Dominicana en una situación privilegiada para los cruces de eliminación directa, manteniendo viva la aspiración al título.

Conoce los horarios por región, qué canales de TV y dónde ver streaming online el juego entre República Dominicana vs. Corea del Sur. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

A qué hora juega y qué canal ver Rep. Dominicana vs. Corea del Sur

El juego República Dominicana vs. Corea del Sur de cuartos de final se disputa este viernes 13 de marzo a las 6:30 p. m. ET en Miami y se verá por la señal de FS2 a nivel internacional.

Región / País Hora local del juego (vie. 13) Canal de TV principal Streaming / opción online Estados Unidos (Costa Este) 6:30 p. m. ET FS2 Apps/web de FOX Sports, servicios tipo YouTube TV, Hulu Live, Fubo, DirecTV Stream (según suscripción y mercado) Estados Unidos (Centro) 5:30 p. m. CT FS2 Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local Estados Unidos (Montaña) 4:30 p. m. MT FS2 Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local Estados Unidos (Pacífico) 3:30 p. m. PT FS2 Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local República Dominicana 7:30 p. m. Señal local con derechos WBC 2026 (generalmente cadenas deportivas nacionales y/o cable que retransmiten feed de FOX/FS2) Plataformas de los canales locales con derechos y/o apps de operador de cable/satélite (según acuerdo local) Puerto Rico 7:30 p. m. Cadenas deportivas locales que tomen la alimentación internacional de WBC (habitualmente ligadas a FOX/FS2 en eventos previos) Apps de esos canales y/o de cable (Claro, Liberty, etc.) donde se incluya la señal internacional Venezuela 7:30 p. m. Canales deportivos nacionales con derechos del Clásico (en 2026 distribuidos desde el paquete FOX/FS2 para LatAm) Plataformas OTT de los canales locales y servicios de TV paga que incluyan la señal Cuba 6:30 p. m. Señal deportiva estatal que retransmita la alimentación internacional del torneo (según acuerdos de derechos vigentes) Streaming oficial de la TV nacional, si habilita el juego, o acceso a plataformas regionales con derechos México (CDMX) 5:30 p. m. Cadenas deportivas de TV de paga que posean el paquete FOX Sports / FS2 para WBC 2026 Apps de esos canales (FOX Sports MX, operadores de cable/satélite, etc.) Panamá 6:30 p. m. Canales deportivos locales y regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2 Plataformas online de esos canales y de operadores de TV paga Colombia 6:30 p. m. Señal deportiva nacional que posea el Clásico (suele llegar vía FOX/FS2 para LatAm) Apps y plataformas de TV paga con esos canales deportivos Perú 6:30 p. m. Canales deportivos de cable con derechos del WBC 2026, generalmente derivados del paquete FOX Sports para la región Streaming de esos canales vía operador de cable/OTT (Movistar, DirecTV, etc.) Chile 8:30 p. m. Cadenas deportivas regionales que retransmitan la señal de FS2/FOX para el Clásico Apps/web de esos canales y plataformas de TV de pago Argentina 8:30 p. m. Canales deportivos de TV paga con el paquete FOX Sports / WBC 2026 Streaming de esos canales dentro de servicios de TV por internet y cable Resto de Centroamérica (ej. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua) 5:30 p. m. – 6:30 p. m. según país Señales deportivas regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2 para el Clásico Apps de esos canales y plataformas de los operadores de cable/satélite Resto de Sudamérica (Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay) 6:30 p. m. – 8:30 p. m. según zona horaria Cadenas deportivas que distribuyen la señal del WBC 2026 desde FOX/FS2 en la región Plataformas online de TV paga y apps de los canales con derechos

Fecha, horarios, TV y dónde ver Rep. Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO

Para que no te pierdas ni un solo lanzamiento del “Dream Team” dominicano, aquí tienes los detalles oficiales de transmisión:

Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2026.

Viernes, 13 de marzo de 2026. Hora: 6:30 PM (ET) / 7:30 PM (República Dominicana).

6:30 PM (ET) / 7:30 PM (República Dominicana). Sede: LoanDepot Park, Miami (Casa de los Marlins).

LoanDepot Park, Miami (Casa de los Marlins). Canales en RD: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral 39.

VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral 39. Streaming: Disney+ (Latinoamérica) y la App de Fox Sports (EE. UU.).