República Dominicana (RD) y Estados Unidos (Team USA) sostendrán un vibrante juego este domingo 15 de marzo, a partir de las 20:00 horas de Santo Domingo (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el estadio LoanDepot Park de Miami, Florida. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el partido? Aquí te contamos todos los horarios y señal de televisión disponibles para que no te pierdas ninguna entrada, según el país donde te encuentres.
En República Dominicana, podrás seguir todos los juegos del combinado quisqueyano a través de VTV Canal 32, Teleantillas (canal 10) y Coral (canal 39), señales de televisión abierta que forman parte de la oferta nacional. Dependiendo de tu operador de cable o sistema de TV digital, estas frecuencias pueden estar disponibles en calidad estándar o alta definición, por lo que podrás disfrutar el partido con mejor calidad de imagen si cuentas con un televisor y decodificador compatibles. Además, algunos de estos canales suelen ofrecer acceso online mediante sus páginas oficiales o apps propias, ideal para quienes prefieren verlo desde el móvil, la tablet o la computadora.
En los Estados Unidos, el partido entre el Team USA y República Dominicana se transmitirá en FOX One, FS1, FOX Deportes, FOX Sports App, FuboTV y Tubi. Estas señales suelen ofrecer una cobertura completa del Clásico Mundial de Béisbol, con previa, comentarios especializados y análisis postpartido, por lo que los aficionados podrán disfrutar una experiencia más completa alrededor del enfrentamiento. Revisa tu guía de programación local o la app de tu operador para confirmar el número de canal y el horario exacto según tu zona horaria.
En el resto de países de Latinoamérica, el duelo entre República Dominica y Estados Unidos se verá en vivo y en directo a través de las pantallas de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus Premium.
En México, puedes seguirlo a través del Canal 5 de Televisa, el Canal 9 de Nu9ve, ViX Premium y TUDN.
¿Qué canal transmite República Dominicana vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Rep. Dominicana
|VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
|México
|Canal 5, Canal 11, ViX Premium, TUDN, ESPN y Disney Plus Premium
|Estados Unidos
|FOX Deportes, FOX One y FOX Sports App
|Latinoamérica
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|IVC, ByM Sports y Béisbol Play
|Puerto Rico
|WAPA Deportes
|Nicaragua
|Viva Nicaragua (Canal 13)
|Cuba
|Tele Rebelde
Horario para ver el juego República Dominicana vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026
- 18:00 horas de México, Cosa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
- 19:00 horas de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador
- 20:00 horas de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Bolivia y Canadá
- 21:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
En Estados Unidos
- 8 p.m. ET
- 7 p.m. CT
- 6 p.m. MT
- 5 p.m. PT