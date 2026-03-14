República Dominicana (RD) y Estados Unidos (Team USA) sostendrán un vibrante juego este domingo 15 de marzo, a partir de las 20:00 horas de Santo Domingo (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) , por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el estadio LoanDepot Park de Miami, Florida. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el partido? Aquí te contamos todos los horarios y señal de televisión disponibles para que no te pierdas ninguna entrada, según el país donde te encuentres.

En República Dominicana, podrás seguir todos los juegos del combinado quisqueyano a través de VTV Canal 32, Teleantillas (canal 10) y Coral (canal 39), señales de televisión abierta que forman parte de la oferta nacional. Dependiendo de tu operador de cable o sistema de TV digital, estas frecuencias pueden estar disponibles en calidad estándar o alta definición, por lo que podrás disfrutar el partido con mejor calidad de imagen si cuentas con un televisor y decodificador compatibles. Además, algunos de estos canales suelen ofrecer acceso online mediante sus páginas oficiales o apps propias, ideal para quienes prefieren verlo desde el móvil, la tablet o la computadora.

En los Estados Unidos, el partido entre el Team USA y República Dominicana se transmitirá en FOX One, FS1, FOX Deportes, FOX Sports App, FuboTV y Tubi. Estas señales suelen ofrecer una cobertura completa del Clásico Mundial de Béisbol, con previa, comentarios especializados y análisis postpartido, por lo que los aficionados podrán disfrutar una experiencia más completa alrededor del enfrentamiento. Revisa tu guía de programación local o la app de tu operador para confirmar el número de canal y el horario exacto según tu zona horaria.

En el resto de países de Latinoamérica, el duelo entre República Dominica y Estados Unidos se verá en vivo y en directo a través de las pantallas de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus Premium.

En México, puedes seguirlo a través del Canal 5 de Televisa, el Canal 9 de Nu9ve, ViX Premium y TUDN.

¿Qué canal transmite República Dominicana vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Rep. Dominicana VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39 México Canal 5, Canal 11, ViX Premium, TUDN, ESPN y Disney Plus Premium Estados Unidos FOX Deportes, FOX One y FOX Sports App Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium Venezuela IVC, ByM Sports y Béisbol Play Puerto Rico WAPA Deportes Nicaragua Viva Nicaragua (Canal 13) Cuba Tele Rebelde

Horario para ver el juego República Dominicana vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

18:00 horas de México, Cosa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

19:00 horas de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador

20:00 horas de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Bolivia y Canadá

21:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

En Estados Unidos

8 p.m. ET

7 p.m. CT

6 p.m. MT

5 p.m. PT