River Plate y Palmeiras se miden en un choque decisivo de la Copa Libertadores 2025. Revisa horarios y canales en USA, Argentina y México para ver EN VIVO este partidazo. | Crédito: conmebol.com / Composición Mag
Ronie Bautista
River Plate se prepara para un emocionante enfrentamiento en casa contra Palmeiras. El partido, que corresponde a la segunda llave de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 17 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Más Monumental. El historial reciente entre “El Millonario” y el 'Verdão' en el torneo continental muestra una intensa rivalidad, sin que se hayan registrado empates en sus últimos cuatro enfrentamientos. Cada equipo ha logrado dos victorias, lo que refleja la paridad en la cancha. El recuerdo más fresco de este duelo es la semifinal de la edición 2025 de la Libertadores, cuando River se impuso con un marcador de 2-0. El árbitro encargado de impartir justicia en este crucial enfrentamiento será Jesús Valenzuela Sáez de nacionalidad venezolana.

¿A qué hora juega River Plate vs. Palmeiras EN VIVO por cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

PAÍS / REGIÓNHORA
Colombia, Ecuador y Perú7:30 pm
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay9:30 pm
México6:30 pm
Estados Unidos8:30pm ET / 5:30pm PT
España2:30 am (Día siguiente)

¿Qué canal transmite River Plate vs. Palmeiras EN VIVO por cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

PAÍS / REGIÓNCANAL TV / PLATAFORMA STREAMING
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, VenezuelaDisney+ Premium Sur, ESPN2, TyC Sports Internacional, mitelefe, Telefe, Fox Sports
BrasilZapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play, Globo y ESPN
MéxicoDisney+ Premium y ESPN2
Estados UnidosFanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español
EspañaLaLiga+

No te pierdas el partido River Plate vs. Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores este miércoles 17 de septiembre de 2025. Vive toda la emoción y pasión del fútbol sudamericano en vivo y gratis desde donde estés.

Posibles alineaciones del River Plate vs. Palmeiras

  • River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez; Ignacio Martín Fernández, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: .
  • Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez Portillo, Micael, Joaquín Piquerez; Maurício Magalhães Prado (Maurício), Raphael Veiga, Lucas Evangelista Santana de Oliveira; Facundo Torres, Vitor Roque, Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.
River Plate vs. Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
River Plate recibe a Palmeiras este miércoles 17 en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. | Crédito: GEC
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

