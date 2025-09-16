River Plate se prepara para un emocionante enfrentamiento en casa contra Palmeiras. El partido, que corresponde a la segunda llave de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 17 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Más Monumental. El historial reciente entre “El Millonario” y el 'Verdão' en el torneo continental muestra una intensa rivalidad, sin que se hayan registrado empates en sus últimos cuatro enfrentamientos. Cada equipo ha logrado dos victorias, lo que refleja la paridad en la cancha. El recuerdo más fresco de este duelo es la semifinal de la edición 2025 de la Libertadores, cuando River se impuso con un marcador de 2-0. El árbitro encargado de impartir justicia en este crucial enfrentamiento será Jesús Valenzuela Sáez de nacionalidad venezolana.

¿A qué hora juega River Plate vs. Palmeiras EN VIVO por cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

PAÍS / REGIÓN HORA Colombia, Ecuador y Perú 7:30 pm Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 9:30 pm México 6:30 pm Estados Unidos 8:30pm ET / 5:30pm PT España 2:30 am (Día siguiente)

¿Qué canal transmite River Plate vs. Palmeiras EN VIVO por cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

PAÍS / REGIÓN CANAL TV / PLATAFORMA STREAMING Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela Disney+ Premium Sur, ESPN2, TyC Sports Internacional, mitelefe, Telefe, Fox Sports Brasil Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play, Globo y ESPN México Disney+ Premium y ESPN2 Estados Unidos Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español España LaLiga+

No te pierdas el partido River Plate vs. Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores este miércoles 17 de septiembre de 2025. Vive toda la emoción y pasión del fútbol sudamericano en vivo y gratis desde donde estés.

Posibles alineaciones del River Plate vs. Palmeiras

River Plate : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez; Ignacio Martín Fernández, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: .

: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez; Ignacio Martín Fernández, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: . Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez Portillo, Micael, Joaquín Piquerez; Maurício Magalhães Prado (Maurício), Raphael Veiga, Lucas Evangelista Santana de Oliveira; Facundo Torres, Vitor Roque, Ramón Sosa. DT: Abel Ferreira.

River Plate recibe a Palmeiras este miércoles 17 en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. | Crédito: GEC