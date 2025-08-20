River y Libertad se juegan el pase a cuartos de final en un duelo decisivo por la Copa Libertadores 2025. (Fotos: AFP)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

La Copa Libertadores 2025 continúa con los partidos de vuelta de los octavos de final y uno de los duelos más atractivos es el River vs. Libertad en el Estadio Monumental de Núñez. Con la serie abierta tras el empate sin goles en Asunción, ambos equipos buscarán definir su clasificación entre los ocho mejores del continente.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega con la obligación de hacerse fuerte en casa y aprovechar el apoyo de su hinchada. River mostró solidez en el torneo local y quiere trasladar esa confianza a la Libertadores, donde sueña con seguir avanzando en busca de la gloria continental.

Por su parte, Libertad de Paraguay afronta este compromiso con la ilusión de dar el golpe en Buenos Aires. El conjunto de Sergio Aquino sabe que cualquier gol como visitante puede ser determinante en un cruce que promete ser vibrante hasta el final.

El Monumental será escenario del decisivo duelo entre River y Libertad por la Copa Libertadores 2025. (Fotos: AFP)
¿A qué hora juega River vs. Libertad por Copa Libertadores 2025?

País / RegiónHorario
Estados Unidos (ET)20:30
México18:30
Argentina21:30
Colombia19:30
Perú19:30
Ecuador19:30
Chile20:30
Bolivia20:30
Paraguay20:30
Venezuela20:30
Uruguay21:30

¿Qué canal transmite River vs. Libertad EN VIVO?

País / RegiónCanales de TVStreaming Online
Estados UnidosBeIN SPORTSFubo, Fanatiz, BeIN Sports Connect
ArgentinaFox Sports, TelefeDisney+, MiTelefe, YouTube Telefe, DGo, Flow, Telecentro Play
MéxicoESPN3Disney+ Premium
BoliviaESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
PerúESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
VenezuelaESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

