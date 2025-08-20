La Copa Libertadores 2025 continúa con los partidos de vuelta de los octavos de final y uno de los duelos más atractivos es el River vs. Libertad en el Estadio Monumental de Núñez. Con la serie abierta tras el empate sin goles en Asunción, ambos equipos buscarán definir su clasificación entre los ocho mejores del continente.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega con la obligación de hacerse fuerte en casa y aprovechar el apoyo de su hinchada. River mostró solidez en el torneo local y quiere trasladar esa confianza a la Libertadores, donde sueña con seguir avanzando en busca de la gloria continental.
Por su parte, Libertad de Paraguay afronta este compromiso con la ilusión de dar el golpe en Buenos Aires. El conjunto de Sergio Aquino sabe que cualquier gol como visitante puede ser determinante en un cruce que promete ser vibrante hasta el final.
¿A qué hora juega River vs. Libertad por Copa Libertadores 2025?
|País / Región
|Horario
|Estados Unidos (ET)
|20:30
|México
|18:30
|Argentina
|21:30
|Colombia
|19:30
|Perú
|19:30
|Ecuador
|19:30
|Chile
|20:30
|Bolivia
|20:30
|Paraguay
|20:30
|Venezuela
|20:30
|Uruguay
|21:30
¿Qué canal transmite River vs. Libertad EN VIVO?
|País / Región
|Canales de TV
|Streaming Online
|Estados Unidos
|BeIN SPORTS
|Fubo, Fanatiz, BeIN Sports Connect
|Argentina
|Fox Sports, Telefe
|Disney+, MiTelefe, YouTube Telefe, DGo, Flow, Telecentro Play
|México
|ESPN3
|Disney+ Premium
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium