La Copa Libertadores 2025 continúa con los partidos de vuelta de los octavos de final y uno de los duelos más atractivos es el River vs. Libertad en el Estadio Monumental de Núñez. Con la serie abierta tras el empate sin goles en Asunción, ambos equipos buscarán definir su clasificación entre los ocho mejores del continente.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega con la obligación de hacerse fuerte en casa y aprovechar el apoyo de su hinchada. River mostró solidez en el torneo local y quiere trasladar esa confianza a la Libertadores, donde sueña con seguir avanzando en busca de la gloria continental.

Por su parte, Libertad de Paraguay afronta este compromiso con la ilusión de dar el golpe en Buenos Aires. El conjunto de Sergio Aquino sabe que cualquier gol como visitante puede ser determinante en un cruce que promete ser vibrante hasta el final.

El Monumental será escenario del decisivo duelo entre River y Libertad por la Copa Libertadores 2025. (Fotos: AFP)

¿A qué hora juega River vs. Libertad por Copa Libertadores 2025?

País / Región Horario Estados Unidos (ET) 20:30 México 18:30 Argentina 21:30 Colombia 19:30 Perú 19:30 Ecuador 19:30 Chile 20:30 Bolivia 20:30 Paraguay 20:30 Venezuela 20:30 Uruguay 21:30

¿Qué canal transmite River vs. Libertad EN VIVO?

País / Región Canales de TV Streaming Online Estados Unidos BeIN SPORTS Fubo, Fanatiz, BeIN Sports Connect Argentina Fox Sports, Telefe Disney+, MiTelefe, YouTube Telefe, DGo, Flow, Telecentro Play México ESPN3 Disney+ Premium Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Perú ESPN Disney+ Premium Paraguay ESPN Disney+ Premium Venezuela ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium