El choque entre River Plate vs. Palmeiras EN VIVO promete ser uno de los encuentros más vibrantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto argentino recibe en el Estadio Mâs Monumental al vigente campeón brasileño en un duelo que puede marcar el destino de ambos en el torneo más prestigioso de Sudamérica.

Con la obligación de hacerse fuerte en casa, River buscará imponer su estilo ofensivo y conseguir una ventaja clave antes de la revancha en Brasil. Sin embargo, el desafío no será sencillo: Palmeiras llega como uno de los equipos más sólidos del continente, con un plantel acostumbrado a las instancias decisivas.

La expectativa es máxima en todo el continente, y millones de aficionados se preguntan a qué hora juega River vs. Palmeiras y en qué canal podrán seguir el encuentro desde Argentina, México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Aquí te dejamos la guía completa con horarios y señales de transmisión.

River Plate y Palmeiras se enfrentaron por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: EFE)

¿A qué hora juega River Plate vs. Palmeiras hoy por Copa Libertadores 2025?

El partido de ida entre River vs. Palmeiras se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires. Estos son los horarios confirmados según tu país:

País Hora Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 21:30 Bolivia y Venezuela 20:30 Colombia, Perú y Ecuador 19:30 México 18:30 Estados Unidos (ET) 20:30

Partido de Copa Libertadores 2025: River Plate vs. Palmeiras EN VIVO por ESPN, Fútbol TV y Disney+. Descubre cómo ver la transmisión gratis y online. | Crédito: espnpressroom.com

¿Qué canal transmite River Plate vs. Palmeiras EN VIVO hoy?

El encuentro entre River Plate vs. Palmeiras EN VIVO será televisado y transmitido online a través de diferentes señales de TV y streaming oficiales. Revisa la programación completa para no perderte ningún detalle:

País Canales y plataformas Argentina Fox Sports, Disney Plus, Telefe Chile ESPN, Disney Plus Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay ESPN, Disney Plus Colombia, Ecuador, Venezuela ESPN 2, Disney Plus México ESPN 2, Disney Plus Centroamérica ESPN 2, Disney Plus Estados Unidos Bein Sports