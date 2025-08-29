El Santos Laguna, ubicado en la undécima posición con 16 puntos en la tabla, recibe a su par del Tigres de la UANL, quinto en la clasificación con 10 unidades, miden fuerzas en uno de los partidos más atractivos de la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo este sábado 30 de agosto en el Estadio Corona, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila (México). ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de los Guerreros y los Felinos? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

En México, el juego del Santos Laguna contra Tigres de la UANL inicia a las 19:00 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el Canal 5 de Televisa Deportes en señal abierta y en los cableoperadores de Dish (Canales 105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Total Play (5 SD y 105 HD).

Asimismo, las imágenes del duelo también estarán disponible en TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi). También se verá en los servicios streaming de Amazon Prime Video y ViX Premium.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el cotejo entre Santos Laguna y Tigres de la UANL se dará a partir de las 9 pm ET (6 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX, Univision, Univisión NOW y fuboTV.

En el resto de países de Centroamérica, el Santos Laguna-Tigres de UANL se podrá ver en TUDN y ViX.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Santos Laguna vs. Tigres UANL por la Liga MX 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 19:00 Canal 5, TUDN y ViX Premium Estados Unidos 9 pm ET / 6 pm PT TUDN USA, TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV Honduras 19:00 TUDN y ViX El Salvador 19:00 TUDN y ViX Nicaragua 19:00 TUDN y ViX Costa Rica 19:00 TUDN y ViX Guatemala 19:00 TUDN y ViX Panamá 20:00 TUDN y ViX Rep. Dominicana 21:00 TUDN y ViX Puerto Rico 21:00 ViX, NAICOM y CBS Sports Network