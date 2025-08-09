Santos y Chivas se enfrentan en la Liga MX 2025. Consulta el horario y canal de transmisión en México y USA para seguir en vivo este emocionante duelo de la jornada. | Crédito: Club Deportivo Guadalajara / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa con un enfrentamiento emocionante: Santos vs Chivas de Guadalajara. Tras el parón por la Leagues Cup, ambos equipos se medirán en la jornada 4 en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, en busca de puntos vitales. Los albiverdes aspira a una victoria de local que lo posicione en los lugares de vanguardia de la tabla. Por su parte, el Rebaño Sagrado, que no ha tenido el mejor inicio, necesita urgentemente una victoria para recuperar el rumbo en el campeonato. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la información que necesitas para seguir el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

En el historial de enfrentamientos, Santos no le puede ganar a Chivas desde hace cuatro duelos atrás, asumiendo tres derrotas y un empate. | Crédito: Club Santos Laguna / Facebook
Horario y dónde ver Santos vs. Chivas en México

En México, el duelo entre Santos Laguna y Club Deportivo Guadalajara se transmite por señal abierta en el Canal 5 de Televisa Deportes a partir de las 20:05 horas del Tiempo de Centro.

No obstante, también podrás seguirlo por cable con los servicios de Totalplay, Dish, Sky, Megacable, Star TV e Izzi.

TUDN y ViX Premium realizarán la cobertura para sus clientes en cable y streaming.

Horario y dónde ver Santos vs. Chivas en EE.UU.

Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas disfrutar del partido Santos-Chivas, tendrás que contar con el servicio de TUDN USA, Univision NOW o contar con el canal de Univision en tu cableoperador. En este país, el juego empieza desde las 10:05 pm ET (7:05 pm PT).

Chivas dejó un rendimiento regular en el torneo frente a la Major League Soccer con dos victorias en tres compromisos, pero ahora tiene que enfocarse en la Liga MX. | Crédito: Club Deportivo Guadalajara / Facebook
¿A qué hora juega y qué canal transmite Santos vs. Chivas por la Liga MX 2025?

PAÍSESHORARIOCANALES DE TV / STREAMING
México8:05 pmTUDN En Vivo, ViX, TUDN, Canal 5 Televisa
Estados Unidos10:05 pm ET / 7:05 pm PTTUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, Univision
Costa Rica8:05 pmViX, TUDN
El Salvador8:05 pmViX, TUDN
Nicaragua8:05 pmViX, TUDN
Guatemala8:05 pmViX, TUDN
Honduras8:05 pmViX, TUDN
Panamá9:05 pmViX, TUDN
Puerto Rico10:05 pmViX
República Dominicana8:05 pmViX, TUDN
