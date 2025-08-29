SAN JOSÉ (COSTA RICA), 30/08/2025.- Lista de horarios y canales TV para mirar el Clásico Nacional de Costa Rica entre Saprissa y LD Alajuelense este sábado 30 de agosto por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. Foto de Noé Yactayo para Mag
Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se miden este sábado 30 de agosto en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. Ambos han disputado 358 ediciones del Clásico Nacional, con saldo favorable a los morados: 139 victorias, 107 de los manudos y 108 empates. ¿Quieres saber la hora exacta y dónde verlo por canales de TV o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que puedas seguir el partido en vivo y en directo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, según el lugar donde te encuentres.

Si estás en Costa Rica, el momento perfecto para ver el Clásico Nacional es a partir de las 20:00 (hora de San José). La transmisión oficial estará a cargo de FUTV (plan semanal: ¢275 | mensual: ¢1.100) y de TDMAX en línea (plan Básico: $8.99 IVA incluido | Premium: $9.99 IVA incluido | promoción semestral: $45 IVA incluido).

Si resides en el extranjero, será necesario contar con una VPN (utiliza una que sea legal y no de descargas gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, de acuerdo con la disponibilidad en tu territorio.

En los Estados Unidos, el duelo entre Saprissa y Alajuelense empieza desde las 10 pm ET (7 pm PT), mientras que en México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se verá desde las 20:00.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Saprissa vs. LDA Alajuelense por el Clásico Nacional de Costa Rica?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Costa Rica20:00FUTV y TDMAX
Estados Unidos10 pm ET / 7 pm PTVPN
México20:00VPN
Nicaragua20:00VPN
El Salvador20:00VPN
Honduras20:00VPN
Panamá21:00VPN
Rep. Dominicana22:00VPN
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

