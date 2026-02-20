TIBÁS, SAN JOSÉ (COSTA RICA), 21/02/2026.- Lista de horarios, canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre Deportivo Saprissa y LDA Alajuelense este sábado 21 de febrero por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Promerica desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
El Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) volverán a revivir una nueva edición del Clásico Nacional de Costa Rica por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga Promerica 2026. El encuentro se llevará a cabo este sábado 21 de febrero, a partir de las 20:00 horas de San José (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, ubicado en el cantón de Tibás, San José.

¿Quieres conocer la hora exacta y los canales para ver el Clásico de Costa Rica por televisión o streaming? Aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil, según el lugar donde te encuentres.

En Costa Rica, el Clásico Nacional comenzará a las 20:00 (hora de San José). La transmisión oficial estará a cargo de FUTV (plan semanal: ¢275 | mensual: ¢1.100) y de TDMAX en línea (plan Básico: $8.99 IVA incluido | Premium: $9.99 IVA incluido | promoción semestral: $45 IVA incluido).

Si te encuentras en el extranjero, será necesario utilizar una VPN legal (se recomienda evitar las versiones gratuitas) y contratar previamente los servicios de streaming mencionados, según la disponibilidad en tu región.

En los Estados Unidos, el encuentro entre Saprissa y LDA Alajuelense iniciará a las 9:00 p. m. ET (6:00 p. m. PT). En México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras se transmitirá a partir de las 19:00.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Saprissa vs. LDA Alajuelense por el Clásico Nacional de Costa Rica?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Costa Rica20:00FUTV y TDMAX
Estados Unidos9 pm ET / 6 pm PTVPN
México20:00VPN
Nicaragua20:00VPN
El Salvador20:00VPN
Honduras20:00VPN
Panamá21:00VPN
Rep. Dominicana22:00VPN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

