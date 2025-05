El Clásico de Costa Rica entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense se disputará este domingo 18 de mayo (15:00 horas de San José) en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, ubicado en la capital San José, por el marco del partido de ida de la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Promerica. ¿Quieres saber la hora del inicio y los canales de TV que transmiten el juego? Aquí te explico todo lo que necesitas saber para que puedas verlo desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

Los fanáticos del fútbol costarricense podrán seguir el duelo entre Saprissa y Alajuelense con una suscripción de FUTV Premium en los cableoperadores de Cabletica, Telecable, Kolbi TV, Cablesantos, Coopelesca, Coopeguanacaste, Cablecartago, Cable Centro, Supercable, Plus TV, Cablevisión Occidente, Coope Alfaro Ruiz, Teleplus y Cable Pacayas.

También puedes verlo con una suscripción en la aplicación de TDMAX, que te permite mirar FUTV Premium en streaming desde tu teléfono celular, tablet, PC o smart TV (Roku, AppleTV, FireTV, AndroidTV) o a través del sitio web de www.tdmax.com.

¿Es posible ver TDMAX en los Estados unidos y otros países del extranjero? Sí. No obstante, TDMAX todavía no ha confirmado si pasará la señal del partido Saprissa vs. Alajuelense fuera de Costa Rica.

Por el momento, la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Promerica solo estará disponible en Costa Rica.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Saprissa vs. LDA Alajuelense por final del Torneo Clausura 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Costa Rica 15:00 FUTV Premium y TDMAX México 15:00 Por confirmar Honduras 15:00 Por confirmar Guatemala 15:00 Por confirmar Nicaragua 15:00 Por confirmar El Salvador 15:00 Por confirmar Panamá 16:00 Por confirmar Rep. Dominicana 17:00 Por confirmar Puerto Rico 17:00 Por confirmar Estados Unidos 5 pm ET / 2 pm PT Por confirmar