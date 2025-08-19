El Puebla buscará hacer historia en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 al enfrentar a los Seattle Sounders. La Franja llega motivada tras imponerse a NYCFC y Montreal, y con un nuevo entrenador, Martín Bravo, listo para guiar al equipo hacia su primera semifinal en el torneo.

Por su parte, los Seattle Sounders, uno de los equipos más fuertes de la MLS, intentarán aprovechar la localía en el Lumen Field. Con jugadores como Jesús Ferreira y Cristian Roldán, el equipo estadounidense quiere mantener su protagonismo en la Leagues Cup y asegurar un triunfo frente a la sorpresa del torneo.

Este duelo entre MLS y Liga MX promete intensidad y emoción, donde cada jugada será decisiva. La Leagues Cup no permite empates a partir de los cuartos de final, por lo que si hay igualdad tras 90 minutos, el partido se definirá directamente en penales.

Los aficionados pueden esperar un enfrentamiento táctico y competitivo, con la posibilidad de goles y momentos decisivos hasta el final, haciendo que el Seattle Sounders vs Puebla EN VIVO sea un partido imperdible para los seguidores de ambos equipos.

Seattle Sounders y Puebla se enfrentan en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025; sigue el partido EN VIVO por TV y streaming. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega Seattle Sounders vs Puebla EN VIVO?

El partido de cuartos de final entre Seattle Sounders y Puebla se jugará hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, en el Lumen Field. Los horarios por región son:

Seattle (hora local): 20:00

Ciudad de México: 21:00

Guadalajara: 21:00

Monterrey: 21:00

Miami / Nueva York: 23:00

Los Ángeles: 20:00

¿Qué canal transmite Seattle Sounders vs Puebla EN VIVO?

El encuentro podrá seguirse tanto por TV como por streaming, según la región:

País / Región Canal / Plataforma Idioma México Azteca 7 Español Estados Unidos FS1 Inglés Estados Unidos UniMás Español Estados Unidos TUDN Español Internacional MLS Season Pass (Apple TV+) Multilenguaje / Streaming