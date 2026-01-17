Senegal y Marruecos tienen una cita con la historia este domingo 18 de enero, ya que se medirán fuerzas por la Final de Copa Africana de Naciones 2026. El escenario del vibrante encuentro será el Prince Moulay Abdellah Stadium. Si te interesa saber a qué hora iniciará el duelo y qué canal transmitirá el partido, según el país en el que estés, no te vayas de aquí.
Antes de brindarte la información prometida, considero importante que sepas que Senegal clasificó a dicha instancia definitiva tras haber superado 1-0 a Egipto en semifinales. Marruecos, por otro lado, obtuvo su pase luego de vencer por penales 4-2 a Nigeria. Ambas escuadras buscarán la gloria este fin de semana.
¿A qué hora ver EN VIVO el Senegal vs. Marruecos en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Senegal vs. Marruecos por la Final de Copa Africana de Naciones 2026 este domingo 18 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:00 pm
- Estados Unidos (CT): 1:00 pm
- Estados Unidos (MT): 12:00 pm
- Estados Unidos (PT): 11:00 am
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 8:00 pm
- Marruecos: 8:00 pm
- Senegal: 7:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Senegal vs. Marruecos?
Este domingo 18 de enero se podrá ver el Senegal vs. Marruecos por la Final de Copa Africana de Naciones 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV
- México: Claro Sports, FOX México, FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- Marruecos: beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN Sports MAX 2 Arabia, beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 4 Arabia, Arryadia TNT, SNRT Live
- Senegal: RTS 1, DStv Now, SuperSport Football Plus ROA, New World Sport2, New World Sport3, AfroSport TV, New World Sport App, Canal+ CAN
- Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL, Magenta Sport
- Argentina: Claro Sports
- Colombia: Win Sports, Win Play, Claro Sports
- Uruguay: Claro Sports
- Paraguay: Claro Sports
- Perú: Claro Sports
- Ecuador: Claro Sports
- Bolivia: Claro Sports
- Venezuela: Claro Sports
- Puerto Rico: Claro Sports, Fanatiz USA
- Costa Rica: Claro Sports
- El Salvador: Claro Sports
- Nicaragua: Claro Sports
- República Dominicana: Claro Sports